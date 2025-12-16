English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை, இன்னொரு குட் நியூஸூம் இருக்கு

பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை, இன்னொரு குட் நியூஸூம் இருக்கு

Tamil Nadu school holidays : பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை உள்ளிட்ட இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:23 AM IST
  • தமிழ்நாடு பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை பட்டியல் வெளியீடு
  • பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட இன்னொரு அறிவிப்பு

பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை, இன்னொரு குட் நியூஸூம் இருக்கு

Tamil Nadu school holidays : தமிழ்நாடு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ். 12 நாட்கள் அரையாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் புத்தாண்டை பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் அரையாண்டு விடுமுறையில் கொண்டாடலாம். தற்போது அரையாண்டு தேர்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாணவர்களுக்கு இந்த குட் நியூஸை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. 

அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை

10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கடந்த 10 ஆம் தேதி அரையாண்டு தேர்வுகள் தொடங்கிய நிலையில், 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு திங்கட்கிழமை முதல் அரையாண்டு தேர்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் தேர்வுகள் வரும் 23 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 4 ஆம் தேதி வரை பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை விடப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. விடுமுறை முடிந்து ஜனவரி 5-ந்தேதி வகுப்புகள் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிக் கல்வித் துறை குட் நியூஸ்

தமிழ்நாட்டில், 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட எழுதப்படிக்கத் தெரியாத அனைவருக்கும் அடிப்படை எழுத்தறிவுக் கல்வி வழங்கிடும் வகையில் புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டம் அனைத்து 38 மாவட்டங்களிலும் 2022-23-ஆம் ஆண்டு முதல் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கு ஒன்றிய கல்வி அமைச்சக திட்ட ஒப்புதல் குழுவின் அறிக்கையின்படி. 15,00.309 எழுதப் படிக்கத் தெரியாதோர் எண்ணிக்கை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டு கற்போர்களை முழுமையாகக் கண்டறிந்து அனைவருக்கும் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவோடு வாழ்வியல் திறன்களைக் கற்கும் வாய்ப்பை வழங்கிடும் வகையில் முதற்கட்டமாக 5,37,869 கற்போர்கள் கண்டறியப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு 15.06.2025 அன்று அடிப்படை எழுத்தறிவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு எழுத்தறிவு சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

முழு எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலம்

இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் கட்டமாக 9.63,169 கண்டறியப்பட்டு 39,250 எழுத்தறிவு மையங்களில் சேர்க்கப்பட்டு. உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு 14.12.2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அடிப்படை எழுத்தறிவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இவ்வாண்டிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கான 15,00,309 கற்போர்களை விட கூடுதலாக 733 தேர்வு எழுதியுள்ளனர். இத்தேர்வுப் பணியில் 39,250 தன்னார்வலர்கள், 40,000 ஆசிரியர்கள், 3500 ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள், வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித் திட்ட உதவித் திட்ட அலுவலர்கள் உட்பட 800 அலுவலர்கள் கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

இத்திட்டத்தினைப் பொறுத்தவரை, மாநிலத்தை முழு எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிப்பதை எதிர்நோக்கி செயல்படுத்தப்பட்டது. இத்தேர்வின் தேர்ச்சி முடிவுகள் ஒன்றிய அரசால் வெளியிடப்பட்ட பின்னர் தமிழ்நாட்டை முழுமையான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிக்க பிரகாசமான வாய்ப்புள்ளது.

