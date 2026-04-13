கோடை லீவுக்கு முன் பள்ளிகளுக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு!

Chennai Schools Holiday On April 15th: தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்ளுக்கு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தேர்வுகள் எல்லாம் இந்த வாரத்தில் முடிவடைந்துவிடும். ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தொடங்குகிறது. கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது.
கோடை விடுமுறை
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி, இந்தாண்டு பொதுத்தேர்வுகள் முன்கூட்டியே முடிக்கப்பட்டு, கோடை விடுமுறையும் முன்கூட்டியே தொடங்குகிறது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். கோடை விடுமுறை தொடங்க இன்னும் 3 நாட்களே இருக்கிறது. இதனால், மாணவர்கள் கோடை விடுமுறைக்காக காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியூட்டும் செய்திகள் ஒன்று வந்துள்ளது. அதாவது, கோடை விடுமுறை தொடங்குவதற்கு முன்பே, மாணவர்களுக்கு கூடுதலாக இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது.
சென்னை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
அதாவது, சென்னையில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 15) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து சென்னை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அன்றைய தினம் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளில் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொள்ள செல்வதால் ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். ஏற்கனவே, நாளை (ஏப்ரல் 14) தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு, பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், ஏப்ரல் 14,15ஆம் தேதி சென்னை மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. எனவே, ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி மட்டும் பள்ளிகள் செயல்படும். அதன்பிறகு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. எனவே, கோடை விடுமுறைக்கு முன்பு தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை வருவதால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பொது விடுமுறை
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலையொட்டி, அன்றைய தினம் பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் அனைத்து வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தனியார் நிறுவனங்களும் விடுமுறை அளிக்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
