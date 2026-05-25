/ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு? அமைச்சர் ராஜ்மோன் அதிரடி அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்!

Tamil Nadu School Reopen: தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசனைக்கு பிறகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, 1 முதல் 3ஆம் வகுப்பு வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றார்.
Tamil Nadu School Reopen: தமிழகத்தில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதலே வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களை தொடர்ந்து, மே மாதத்திலும் கடும் வெயில் இருந்து வருகிறது. இதனால், பகல் நேரங்களில் வெளியே வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அக்னி நட்சத்திரத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
வெப்பநிலை 100 டிகிரியை கடந்து பதிவாகி உள்ளது. அடுத்த 10 நாட்களுக்கு வெப்பநிலை உயரக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்து இருக்கிறது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் கோடை விடுமுறை இருக்கின்றனர். கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளையும் பள்ளிக்கல்வித்துறை செய்து வருகிறது. சீருடை, புத்தகங்கள் விநியோகம் நடந்து வருகிறது.
இன்னும் பள்ளிகள் திறக்க ஒரு வாரமே உள்ளது. ஆனால், வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இதனால், வெயில் காரணமாக பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோன் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இதன்பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், ”ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையத்திடம் பேசப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழை, வெயில் என வானிலை நிலவரம் குறித்த கோப்புகளை வானிலை ஆய்வு மையத்திடம் கேட்டு இருக்கிறோம்.
இதன்பிறகு, வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கோப்புகளை முதல்வரிடம் சமர்ப்பித்து ஆலோசனை செய்து பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும். இதுகுறித்து விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். அதே நேரத்தில், 1ஆம் வகுப்பு முதல் 3ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜனவரி 4ஆம் தேதி தான் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முதல்வருடன் கலந்து ஆலோசித்து அறிவிக்கப்படும்" என்று கூறினார்.
சுமார் 3.1 கிமீ முதல் 5.8 கிமீ உயரத்தில் மத்தியகிழக்கு வங்கக்கடல் முதல் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் வரை, தென்மேற்கு வங்கக்கடல், தென் தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளின் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மே 25ஆம் தேதி இன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 26ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிஇடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 27 முதல் மே 29ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மே 30 முதல் மே 31ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, மே 25 முதல் மே 29ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும், சற்று உயரக்கூடும். இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, மே 25 முதல் மே 29ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். மேலும், அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
|தேதி
|கனமழை
|மே 25
|நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் தேனி
|மே 26
|கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் கன்னியாகுமரி
|மே 27
|இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை
|மே 28
|இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை
|மே 29
|வெப்பநிலை 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும்
|மே 30
|வெப்பநிலை 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும்
|மே 31
|வெப்பநிலை 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும்