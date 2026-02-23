இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்: தமிழகத்தில் 5.67 கோடி வாக்காளர்கள்.. உங்கள் பெயர் இல்லையா? இதை பண்ணுங்க

Tamil Nadu Final Voter List Latest Update: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையில், கடந்த நவம்பர் மாதம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர தீவிர திருத்தப் பணிகள் (Special Intensive Revision) மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில், சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். இதன் மூலம், தமிழகத்தில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5.44 கோடியாக குறைந்தது. இதனை அடுத்து, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க, திருத்தம் மேற்கொள்ள பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, இன்று (பிப்ரவரி 23) இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.
தமிழகத்தில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்கள்
அதன்படி, 23.02.2026 நிலவரப்படி வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5,67,07,380 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில், ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,38,925, பெண் 2,89,60,838, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 7,617 வாக்காளர்கள் உள்ளன. இதில் 18-19 வயதுக்குட்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 12.51 லட்சம், மாற்றுத்திறனாளிகள் எனக் குறிக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் 4.63 லட்சம் மற்றும் 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் வாக்காளர்கள் (85+) 3.99 லட்சம் பேர் உள்ளனர்.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, செங்கல்பட்டு 27-சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்காளர்களைக் கொண்டுள்ளது. இத்தொகுதியில் மொத்தம் 5,36,991 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். (ஆண்கள் 2,62,621 பெண்கள் 274,254 மூன்றாம் பாலினத்தவர் 116). இதற்கு அடுத்தப்படியாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 6-ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது.
இத்தொகுதியில் மொத்தம் 4,28,772 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். (ஆண்கள் 209,662 பெண்கள் 2,19,035; மூன்றாம் பாலினத்தவர் 75). தமிழ்நாட்டிலேயே குறைந்த அளவு வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதியாக சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 18-துறைமுகம் சட்டமன்றத் தொகுதி உள்ளது. இத்தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,16,896 உள்ளனர் (ஆண்கள் 58,221, பெண்கள் 58,620, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 55). இதற்கு அடுத்தப்படியாக இரண்டாமிடத்தில் சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 16-எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி உள்ளது. இத்தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,34,879ஆவர் (ஆண்கள் 65,677: பெண்கள் 69,149 : மூன்றாம் பாலினத்தவர் 53).
உங்கள் பெயர் இல்லையெனில் என்ன செய்யலாம்?
வாக்காளர் பட்டியலினை, தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியின் வலைதளமான https://elections.tn.gov.in என்ற வலைதளத்திலும் காணலாம். அதில் வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயரைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். 01.01.2026 அன்று 18 வயது பூர்த்தியடைந்த. ஆனால் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் பெயர்கள் இல்லாத அனைத்து தகுதியுள்ள குடிமக்களும் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள், வாக்காளர் பதிவு அதிகாரி அலுவலகத்தில் படிவம் 6-ஐ சமர்ப்பித்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
2. அல்லது இணையம் மூலமாக https://voters.eci.gov.in/என்ற வலைதளத்திலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
3. கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து "Voter Helpline App" செயலியைத் பதிவிறக்கம் செய்து அதன்மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. மேலும், நீங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்ள (படிவம்-8) சமர்ப்பிக்குமாறு அல்லது நீக்கம் (படிவம்-7) செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை இணைய (online) மூலகமாகலோ அல்லது நேரடியாகவோ (Offline) பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
5. பொதுமக்கள் மாவட்ட தொடர்பு மையங்களை 1950 என்ற கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேர்தல் தொடர்பான தகவல்களை அறியலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
