வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இதுதான் கடைசி சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tamil Nadu SIR Latest Update: தமிழகத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் இநத் நேரத்தில், தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. அதாவது, Special Intensive Revision என்பதை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கையில் எடுத்துள்ளது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் வாக்காளர்கள் பெயர் இடம்பெறுவது, இடம் பெயர்வு, மறைந்த வாக்காளர் பெயர்கள் இருப்பது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்கு சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் SIR
இது வழக்கமாக தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும் பணியாக இருந்தாலும், தமிழகத்தில் தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் இந்த பணிகள் மேற்கொள்வது தகுதியான வாக்காளர்களும் நீக்கப்படலாம் என திமுக உள்ளிட்ட அரசியில் கட்சி தலைவர்கள் கூறி வருகின்றனர். இதற்காக திமுக போராட்டங்களையும் நடத்தியது. தமிழகத்தில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நவம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரை நடந்தது. இதன்பிறகு, டிசம்பர் 19ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.
இதில் தமிழகம் முழுவதும் 97 லட்சம் வாக்காளர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். SIR பணிக்கு முன்பாக தமிழகத்தில் 6.41 கோடி வாக்காளர்கள் இருந்தனர். ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 5.43 கோடி பேர் மட்டும் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். நீக்கப்பட்ட 97 லட்சம் வாக்காளர்களில் 27 லட்சம் பேர் மறைந்தவர்கள் என்றும் மாநிலத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் 66 லட்சம் பேரும், 3.4 லட்சம் பேர் இரண்டு முறை பதிவு செய்யப்பட்டவராகவும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
எனவே, வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டிருந்தால் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் கூறியது. இதனை அடுத்து, டிசம்பர் 19ஆம் தேதி முதல் வாக்காளர் பட்டியிலில் பெயர் சேர்த்தல், திருத்தம் உள்ளிட்ட பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதற்கான அவகாசம் நேற்று (ஜனவரி 18) உடன் முடிவடைந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க தேர்தல் ஆணையம் அவகாசத்தை நீட்டியுள்ளது. அதாவது, ஜனவரி 30ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுவரை 12.8 லட்சம் பேர் மட்டுமே பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பித்துள்ளனர். மேலும், எஸ்ஐஆர் பணியில் இறந்ததாக நீக்கப்பட்ட 26 லட்சம் பேரில் ஒருசிலர் மட்டுமே தங்கள் உயிருடன் இருப்பதாக கூறி, வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க விண்ணப்பித்துள்ளனர். மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயரை நீக்க கோரி 35,646 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். முகவரியில் வசிக்காத 66.44 லட்சம் பேரில் 13 லட்சம் பேர் மட்டுமே விண்ணப்பித்துள்ளன. எனவே, வாக்காளர்களின் நலகை கருத்தில் கொண்டு, தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க ஜனவரி 30ஆம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி?
வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து தர வேண்டும். அதில் குறிப்பிட்ட 12 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்களது முகவரி சரியாக இருக்கும் ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவது, குடும்ப அட்டை, பிறப்பு சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், ஓய்வூதியதாரர்கள் அடையாள அட்டை, சாதி சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
