English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டு வாக்காளராக மாற்ற திட்டம்? SIR படிவத்தில் உள்ள அந்த ஆப்ஷன்

பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டு வாக்காளராக மாற்ற திட்டம்? SIR படிவத்தில் உள்ள அந்த ஆப்ஷன்

Tamil Nadu SIR Revision : இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR (வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்) பணிகள், பீகார் மக்கள் தமிழ்நாட்டில் வாக்குரிமை பெற வழிவகை செய்வதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:45 AM IST
  • தமிழ்நாட்டு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்
  • தேர்தல் ஆணையத்தின் படிவத்தில் குழப்பம்
  • பீகார் வாக்காளர்களை தமிழ்நாட்டு வாக்காளராக மாற்ற திட்டம்?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சிறந்த மருமகளாக இருக்க கூடிய 4 ராசிக்கார பெண்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon6
Astro
சிறந்த மருமகளாக இருக்க கூடிய 4 ராசிக்கார பெண்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 இயக்குநர்கள்.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Highest Paid Directors
அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 7 இயக்குநர்கள்.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்! யார் தெரியுமா?
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!
camera icon7
Sun Transit
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!
பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டு வாக்காளராக மாற்ற திட்டம்? SIR படிவத்தில் உள்ள அந்த ஆப்ஷன்

Tamil Nadu SIR Revision : இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணிகளை தமிழ்நாட்டில் மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில், பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வரும் சூழலில், SIR படிவத்தில் இருக்கும் ஒரு ஆப்சன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, பீகாரின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருந்தால், தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் எஸ்.எஸ்.ஆர் பணியில் இந்த ஆவணத்தைச் சமர்ப்பித்து ஓட்டுரிமையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள பொதுமக்கள், தமிழர்களின் வாக்குகளை நீக்கவும், பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டின் வாக்காளராக மாற்றத் தான் இந்த SIR ஆ? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

பல ஆண்டுகளாகத் தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் வடமாநிலத்தவர்கள் தங்களது முகவரியை தமிழ்நாட்டிற்கு மாற்றி ஓட்டுரிமையைப் பெற்று உள்ளனர். இந்த வாக்காளர்கள் பலரும் கடந்த எம்.பி. தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் வாக்களித்துள்ளனர். தற்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ள எஸ்.எஸ்.ஆர் பணியில் ஏற்கனவே வடமாநிலத்தினருக்கு படிவம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த படிவத்தை முறையாக பூர்த்தி செய்து கொடுத்து அவர்கள் தங்கள் வாக்குரிமை தமிழ்நாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்து வருகின்றனர். எஸ்.எஸ்.ஆர் திருத்தப் பணியில்  தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள 13 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டி ஓட்டுரிமையை உறுதி செய்யக் கோரலாம்.

பீகாரில் தற்போதுதான் தேர்தல் முடிந்து உள்ளது. இந்த தேர்தலில் ஓட்டுப் போட்ட தொழிலாளர்கள், தமிழ்நாட்டு வாக்காளர் பட்டியலிலும் இடம்பெற்றால் 6 மாதத்தில் இருமாநில தேர்தல்களில் ஓட்டுப் போட முடியும் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தேர்தலை முறையாக, ஒழுங்காக, நேர்மையாக, உண்மையாக நடத்தவும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (SIR) என்ற பெயரில் நடக்கும் குளறுபடிகளை களையவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

இதை சுட்டிக்காட்டி திமுக ஐடி விங் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டுள்ள பதிவில், "தமிழர்களின் வாக்குகளை நீக்கவும், பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டின் வாக்காளராக மாற்றத் தான் இந்த SIR ஆ?. தேர்தலை முறையாக, ஒழுங்காக, நேர்மையாக, உண்மையாக நடத்துவதுதான் தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒரே வேலை. ஆனால், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (SIR) என்ற பெயரில் நடப்பது எல்லாம் குளறுபடிகளின் உச்சமாக இருக்கிறது.

இதற்கு முன்பு தேர்தல் நடந்த மாநிலங்களில் ஒரு மாநிலத்தில் வாக்காளராக இருப்பவர்கள், இன்னொரு மாநிலத்திற்கு வந்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள். ஒரே ஒரு வீட்டு முகவரியில் 66 போலி வாக்காளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். ஒருவருடைய வீட்டு முகவரியில் 500 வாக்காளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என ஆதாரத்தோடு செய்திகள் வந்தன.

இதனை தமிழ்நாட்டிலும் SIR என்ற பெயரில் செய்யத் துணிந்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம்; அதாவது SIR படிவத்தில், சமர்பிக்க தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியலில், “01.07.2025-ஐ தகுதியேற்படுத்தும் நாளாகக் கொண்ட பீகாரின் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்தின் வாக்காளர் பட்டியலின் பிரதி” என குறிப்பிட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையம். இது முறைகேடு இன்றி வேறென்ன?. தமிழர்களின் வாக்குகளை நீக்கவும், பீகார் மக்களை தமிழ்நாட்டின் வாக்காளராக மாற்றத் தான் இந்த SIR ஆ?. தேர்தல் ஆணையம் ஓடி, ஒளியாமல் இதற்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளது.

 

மேலும் படிக்க  |  தமிழக அரசு வழங்கும் மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மேலும் படிக்க | முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை : ரூ.6 லட்சம் மானியம் - இளைஞர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் குட்நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Tamil Nadu SIR RevisionSIR Form ControversyTamil Nadu politicsElection Commission of IndiaVoter list irregularities

Trending News