Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /வார இறுதி நாட்கள்: தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - அரசு அறிவிப்பு

வார இறுதி நாட்கள்: தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu government, Special buses For July 17, 18 :வார இறுதி நாட்களையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் இயக்கப்படும் சிறப்பு பேருந்துகள் விவரத்தை தமிழ்நாடு அரசு விரைவுப் போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 14, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:35 PM IST
வார இறுதி நாட்கள்: தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu government Special buses for julySource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பள்ளி உள்கட்டமைப்பில் தமிழ்நாடு முதலிடம்: நாட்டின் டாப் 10 மாநிலங்களின் பட்டியல்
Tamil nadu16 min ago
2
Jason Sanjay43 min ago
3
TN Government1 hr ago
4
Ayushman Card2 hrs ago
5
facial recognition2 hrs ago