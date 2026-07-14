/வார இறுதி நாட்கள்: தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - அரசு அறிவிப்பு

சென்னை: வரும் வார இறுதி விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு, பயணிகளின் வசதிக்காகத் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் சார்பில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பொது மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார். ஜூலை 17 (வெள்ளிக்கிழமை), ஜூலை 18 (சனிக்கிழமை) மற்றும் ஜூலை 19 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகிய வார இறுதி விடுமுறை நாட்களில் சென்னையிலிருந்தும், தமிழகத்தின் பிற முக்கிய இடங்களிலிருந்தும் வழக்கமான பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக இந்தச் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் பல்வேறு முனையங்களில் இருந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் விவரம்:
கிளாம்பாக்கம் முனையம் (KCBT): திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு ஜூலை 17 அன்று 395 பேருந்துகளும், ஜூலை 18 அன்று 330 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்.
கோயம்பேடு முனையம் (CMBT): திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு ஜூலை 17 அன்று 120 பேருந்துகளும், ஜூலை 18 அன்று 120 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்.
மாதவரம் முனையம்: கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, போளூர் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களுக்கு ஜூலை 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் நாள்தோறும் தலா 25 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
பெங்களூரு, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பிற முக்கிய இடங்களுக்கு 200 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. மேலும், வார இறுதி விடுமுறை முடிந்து பயணிகள் மீண்டும் சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்புவதற்கு வசதியாக, ஜூலை 19 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று மட்டும் அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் கூடுதலாக 420 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த வார இறுதியில் பயணம் செய்ய வெள்ளிக்கிழமை அன்று 4,683 பயணிகளும், சனிக்கிழமை 1,920 பயணிகளும், ஞாயிற்றுக்கிழமை 6,059 பயணிகளும் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
தொலைதூரப் பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்த்து, தங்களது பயணத்தை எளிதாக்க www.tnstc.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது TNSTC Mobile App மூலமாக முன்னதாகவே தங்களது இருக்கைகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு போக்குவரத்துக் கழகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இந்தச் சிறப்புப் பேருந்து இயக்கத்தைக் கண்காணிக்க அனைத்துப் பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.