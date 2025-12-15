English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தமிழக சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தப் பணி நிறைவு: டிச. 19 அன்று வரைவுப் பட்டியல் வெளியீடு

தமிழக சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தப் பணி நிறைவு: டிச. 19 அன்று வரைவுப் பட்டியல் வெளியீடு

முக்கிய அறிவிப்பு! தமிழகத்தில் 2026-க்கான வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி (SIR) வெற்றிகரமாக நிறைவு! 6.41 கோடிப் படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் டிசம்பர் 19 அன்று வெளியாகிறது. உங்கள் பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா, விவரங்கள் சரியாக இருக்கிறதா என உடனே சரிபார்க்கவும்! ஆட்சேபனை தெரிவிக்க ஜனவரி 18 கடைசி நாள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 15, 2025, 11:19 AM IST
  • 6.41 கோடிப் படிவங்கள் பதிவேற்றம்: SIR பணிகள், வரைவுப் பட்டியல் மற்றும் ஆட்சேபனைக்கான காலக்கெடு
  • வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் 2026: முழுமையான SIR அறிக்கை மற்றும் முக்கிய தேதிகள்
  • தமிழக வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி நிறைவு 2026: வரைவுப் பட்டியல் டிச. 19

Tamil Nadu SIR Latest Update: தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி (Special Intensive Revision - SIR) என்பது வாக்காளர் பட்டியலைத் திருத்துவதற்கான பணிகள் நிறைவடைந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வருகிற 19 ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும், 100% வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணயம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

815 வாக்காளர்கள் மட்டுமே படிவங்களை பூர்த்தி செய்து தரவில்லை எனவும் வரைவு பட்டியலில் ஆட்சேபம் இருந்தால் வருகிற 19ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரை தெரிவிக்கலாம் என்றும் தேர்தல் ஆணயம் தெரிவித்துள்ளது.

SIR-இன் நோக்கம் என்ன?

18 வயது பூர்த்தியடைந்த தகுதியுள்ள அனைத்து இந்தியக் குடிமக்களையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது.

இறந்தவர்கள், இரட்டைப் பதிவுகள் மற்றும் தகுதியற்ற உள்ளீடுகளை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்குவது.

பெயர் அல்லது முகவரி போன்ற தவறான விவரங்களைத் திருத்துவது.

SIR காலக்கெடு நீட்டிப்பு

தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் (SIR) படிவங்களை (Enumeration Forms) பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், டிசம்பர் 14, 2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. 

SIR பணி நிறைவு

தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி (Special Intensive Revision - SIR) என்பது வாக்காளர் பட்டியலைத் திருத்துவதற்கான பணிகள் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி உடன் நிறைவடைந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் எப்பொழுது?

திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணையின்படி, தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் (Draft Electoral Roll) டிசம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிடப்படும். வாக்காளர்கள் இந்தப் பட்டியலில் தங்கள் பெயர் சரியாக உள்ளதா என்று சரிபார்க்க வேண்டும்.

சிறப்புப் பட்டியல் பார்வையாளர்கள் (SRO) நியமனம்

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பிழைகள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு உட்பட எட்டு மாநிலங்களில் சிறப்புப் பட்டியல் பார்வையாளர்களை (Special Roll Observers - SROs) நியமித்துள்ளது. இந்த SRO-க்கள் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 2026-ல் வெளியாகும் வரை பணியில் இருப்பார்கள்.

தமிழகத்தில் எஸ்ஐஆர் பணி குறித்து  தேர்தல் ஆணையம் கூறியது என்ன?

- தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் (SIR) பனி நிறைவு

- சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்துப் படிவங்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுவிட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

- மொத்தமாக 6.41 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்களின் படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

- 815 வாக்காளர்கள் மட்டுமே படிவங்களை பூர்த்தி செய்து தரவில்லை 

- டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.

- இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். 

- வரைவு பட்டியலில் ஆட்சேபம் இருந்தால் டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை தெரிவிக்கலாம்

வாக்காளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தங்கள் பெயர் வரைவுப் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்பதையும், அதில் உள்ள விவரங்கள் சரியாக இருக்கின்றனவா என்பதையும் வாக்காளர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.

