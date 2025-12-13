English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகம் தான் நம்பர் 1... GSDP-இல் பெருமாநிலங்களை முந்தியது... முதல்வர் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்!

தமிழகம் தான் நம்பர் 1... GSDP-இல் பெருமாநிலங்களை முந்தியது... முதல்வர் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்!

Tamil Nadu GSDP Growth: மகாராஷ்ட்டிரா, கர்நாடகம், குஜராத் போன்றவற்றை மிஞ்சி, மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 13, 2025, 01:17 PM IST
  • இதை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.
  • மொத்த மதிப்பு ரூ. 31.19 லட்சம் கோடி ஆகும்.
  • தனிநபர் வருமான உயர்விலும் தமிழகம் தொடர்ந்து முன்னிலை.

தமிழகம் தான் நம்பர் 1... GSDP-இல் பெருமாநிலங்களை முந்தியது... முதல்வர் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்!

Tamil Nadu GSDP Growth: வானுயர் GSDP வளர்ச்சி விகிதம் என்றும் பெருமாநிலங்களை எல்லாம் பின்னுக்குத் தள்ளிய தமிழ்நாட்டின் சாதனை என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று அவரது X தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu GSDP Growth: தமிழ்நாடு நம்பர் 1...

மேலும் அந்த பதிவில், "பரப்பளவில் பெரிய மாநிலம் இல்லை, மக்கள் தொகையிலும் பெரிய மாநிலம் இல்லை. ஒன்றிய அரசின் ஆதரவு பெருமளவில் இல்லை. இருந்தும் GSDP வளர்ச்சியில் 16 சதவீதத்துடன் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் என்றால் அதுதான் திராவிட மாடல்" என  முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். GSDP என்பது மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பதாகும்.

Tamil Nadu GSDP Growth: தமிழ்நாட்டின் மொத்த மதிப்பு

"கடந்த மூன்றாண்டுகளில் நிலையான, அதேவேளையில் மிக அதிகமான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது தமிழ்நாடுதான். சொல்வது நாம் அல்ல, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி. 2021-2025 வரையிலான நிதியாண்டுகளில் மட்டுமே 10.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம். மொத்த மதிப்பு ரூ. 31.19 லட்சம் கோடி ஆகும்.

Tamil Nadu GSDP Growth: 2031இல்...

நம்மோடு ஒப்பிடத்தக்க, வளர்ந்த பெரிய மாநிலங்களான, மகாராஷ்ட்டிரா, கர்நாடகம், குஜராத் போன்றவற்றை விஞ்சிய இந்த வளர்ச்சி விகிதம், தமிழ்நாட்டுக்கே சொந்தம். தனிநபர் வருமான உயர்விலும் தொடர்கிறது, தமிழ்நாட்டின் வெற்றி" என பதிவிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து, "2031-ஆம் ஆண்டு திராவிட மாடல் 2.0 நிறைவுறும்போது, இந்தியாவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இல்லாத துறையே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கிக் காட்டுவேன். இது உறுதி" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu GSDP Growth: மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி

மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) என்பது மாநிலங்களின் பொருளாதார செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்வதற்கும், பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான பொருளாதார குறிகாட்டியாக உள்ளது. ஒரு நாட்டிற்கு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை (GDP) குறிப்பிடுவது போல் மாநிலத்திற்கு மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியை (GSDP) குறிப்பிடுவார்கள். குறிப்பிட்ட காலத்தில், பொதுவாக ஒரு நிதியாண்டில், ஒரு மாநிலத்திற்குள்ளேயே உருவாக்கப்படும் மொத்த பொருளாதார உற்பத்தியின் விரிவான அளவீடாக இது செயல்படுகிறது.

Tamil Nadu GSDP Growth: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 

அடுத்த 2026ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் வாக்குப்பதிவும், மே மாதத்திற்குள் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகளும் தெரிந்துவிடும் என்ற நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் அடுத்த 4 மாதங்கள் பரபரப்பாக காணப்படும். திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியயைப் பிடித்து திராவிட மாடல் 2.0 அரசை அமைக்கும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். 

பலமான கூட்டணியாக திகழும் ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கு எதிராக அதிமுக - பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி செயல்படுகிறது. இன்னொரு முனையில் முதல்முறையாக விஜய்யின் தவெக தேர்தலில் களம் காண்கிறது. நாம் தமிழர் கட்சியும் தனித்து 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவோம் என கூறும் நிலையில், திமுக கூட்டணிக்கு எதிரான வாக்குகள் சிதற அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதால் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பு தற்போதைக்கு பிரகாசமாக இருப்பதாக அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். இன்னும் 4 மாதங்களுக்குள் இந்த நிலை மாறவும் வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | பெண்ளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.3 லட்சம் பெற செம்ம சான்ஸ்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மேலும் படிக்க | குஷியில் மாணவர்கள்! ரூ.12,000 உதவித் தொகை தரும் அரசு.. எப்படி பெறுவது?

மேலும் படிக்க | வாட்டி வதைக்கும் குளிர்.. மழையும் இருக்கு! எங்கெல்லாம்? சென்னை வானிலை எப்படி?

