தமிழ்நாடு மாநில கல்விக்கொள்கை: மதிப்பெண் இல்லை மதிப்பீடுகள்... வேறு என்னென்ன ஸ்பெஷல்?

Tamil Nadu State Education Policy 2025: ஒன்றிய அரசின் புதிய கல்விக்கொள்கையை 2020 ஏற்க மறுத்து, தமிழ்நாட்டிற்கு என பிரத்யேக கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி முருகேசன் தலைமையிலான குழு கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்டது. ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி முருகேசன் உள்பட 14 பேர் அந்த குழுவில் இடம்பிடித்தனர்.
குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தவர்கள் யார் யார்?
சவீதா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் எல். ஜவஹர்நேசன், தேசிய கணிதவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் ஓய்வு பெற்ற கணினி அறிவியல் பேராசிரியர் இராமானுஜம், மாநிலத் திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் பேராசிரியர் சுல்தான் இஸ்மாயில், பேராசிரியர் இராம சீனுவாசன், UNICEF முன்னாள் சிறப்புக் கல்வி அலுவலர் அருணா ரத்னம், எழுத்தாளர் எஸ். இராமகிருஷ்ணன், சதுரங்க சாம்பியன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த், இசைக் கலைஞர் டி.எம். கிருஷ்ணா, கல்வியாளர் துளசிதாஸ், கல்வியியல் எழுத்தாளர் மாடசாமி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள கிச்சான்குப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் இரா. பாலு, அகரம் அறக்கட்டளையைச் சேர்ந்த ஜெயஸ்ரீ தாமோதரன் உள்ளிட்டோர் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றனர்.
நாட்டில் இதுவே முதல்முறை
இந்த குழு தனது அறிக்கையை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1ஆம் தேதி சமர்பித்தது. ஆங்கிலத்தில் 550 பக்கங்கள் மற்றும் தமிழில் 600 பக்கங்கள் என இந்த குழு தனது அறிக்கையை சமர்பித்திருந்தது. கல்வியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள், பெற்றோர்கள், பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் என கல்விப்புலம் சார்ந்த பல்வேறு தரப்பினரிடமும் கருத்துகளை கேட்டறிந்து கல்விக் கொள்கையை இந்த குழுவினர் வடிவமைத்தனர். ஒரு மாநிலம் தனக்கென தனியே ஒரு கல்விக்கொள்கையை உருவாக்கியிருப்பது இதுவே முதல்முறை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மாநில கல்விக்கொள்கையின் சிறப்பம்சங்கள்
இந்நிலையில், சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் கலையரங்கில் "பள்ளிக்கல்விக்கான தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கையை (2025)" தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.எதிர்காலத்திற்கு தேவையான பார்வையுடன் தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை (பள்ளிக் கல்வி) உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழ்நாடு கல்விக் கொள்கையின் நோக்கம் அவர் குறிப்பிட்டவை பின்வருமாறு:
- படித்து மனப்பாடம் செய்வதை விட, சிந்தித்து கேள்விக் கேட்கும் மாணவர்களை உருவாக்க நினைக்கிறோம்.
- எதிர்கால வாழ்க்கைக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்க உள்ளோம்.
- தொழில்நுட்ப மனம் படைத்த மாணவர்களை உருவாக்குவோம்.
- படிப்பவர்களாக மட்டுமல்ல... படைப்பாற்றல் உள்ளவர்களாக மாணவர்களை உருவாக்குவோம்.
- கல்வியுடன் உடற்பயிற்சியும் இணைக்கப்படும்.
- தாய்மொழித் தமிழ் நமது அடையாளமாக, பெருமிதமாக இருக்கும்.
- தமிழும் ஆங்கிலமும் என இருமொழிக் கொள்கைதான் நமது உறுதியான கொள்கையாக இருக்கும்.
- ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திலும் மாதிரிப் பள்ளிகள் மற்றும் உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகள் உருவாக்கப்படும்.
- கல்வித் தொலைக்காட்சியும், மணற்கேணி செயலியும் 'ஒவ்வொரு வீடும் ஒரு வகுப்பறை' எனும் நிலையை உருவாக்கும்.
- மதிப்பெண்களாக இல்லாமல் மதிப்பீடுகளை நோக்கி தேர்வுகள் அமையும்.
- பசுமைப் பள்ளிகள், ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் உருவாக்கப்படும்.
- 'நான் முதல்வன்' திட்டம் வாழ்க்கைக்கும் வழிகாட்டுதலாக அமையும்.
- அறிவியலுக்கு புறம்பான பிற்போக்கு சிந்தனைகள் பள்ளிகளில் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டோம். இவ்வாறு முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
“எதிர்காலத்திற்கு தேவையான பார்வையுடன் தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை(பள்ளிக் கல்வி) உருவாக்கியுள்ளோம்”
இந்தக் கல்விக் கொள்கையின் மூலமாக…
11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து
அதுமட்டுமின்றி, அரசுப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு முடித்து உயர்க்கல்வியில் சேர்ந்த மாணவர்கள் விழுக்காடு 75% ஆக தற்போது உள்ளது என்றும் 100% மாணவர்கள் உயர்க்கல்வியில் சேர வேண்டும் என்பதே இலக்கு என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார். சமத்துவ கல்வியை உருவாக்குவோம், அறிவுக் கல்வியை அறிமுகம் செய்வோம், பாகுபாட்டை நீக்குவோம் என்றும் முதலமைச்சர் சூளுரைத்தார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டின் இந்த மாநில கல்விக்கொள்கை நடப்பாண்டு முதலே அமலுக்கு வருகிறது. மாணவர்களுக்கு அழுத்தம் தரக்கூடாது என்பதற்காக 11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இனி 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புக்களுக்கு மட்டுமே பொதுத்தேர்வு நடைபெறும். 8ஆம் வகுப்பு வரை தடையற்ற தேர்ச்சி என்பதும் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
