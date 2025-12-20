8ம் வகுப்பு முடித்தவரா? ரூ.60,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

TNSEC Recruitment 2025: தமிழக அரசு வேலைக்காக லட்சக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பையும் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணி குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே பார்ப்போம்.
பணி குறித்த விவரம்
தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் அலுவலக உதவியாளர், ஓட்டுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 7 பணியிடங்களும், ஓட்டுநர் பணிக்கு இரண்டு இடங்களும் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் ஊர்தி ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மோட்டார் வாகன சட்டம் 1988-ன்படி, உரிய அதிகாரம் பெற்ற அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட இலகுரக வாகனங்களுக்கான செல்லத்தக்க உரிமம் auto machine with first aid-ல் அனுபவம் பெற்றுள்ளதற்கான சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, பொது பிரிவினர் 18 முதல் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
ஓட்டுநர், அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கான சம்பளம்
பிற்படுத்தப்பட்டோர் 34 வயதுக்குள்ளும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் 34 வயதுக்குள்ளும், ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினிர் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஊர்த்தி ஒட்டுநர் பணிக்கு மாத ஊதியமாக ரூ.19,500 முதல் ரூ.62,000 வரையும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மிதிவண்டி ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும். xerox, printer இயந்திரங்கள் இயக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, பொதுப்பிரிவினர் 18 முதல் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் 34 வயது, ஆதிதிராவிடர், ஆதரவற்ற விதவைகள் 37 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட உச்சபட்ச வயது வரம்பில் கூடுதலாக 10 ஆண்டுகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர் 55 வயது வரையும் இருக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.15,700 முதல் ரூ.50,000 வரை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தில் அலுவலக உதவியாளர், ஓட்டுநர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் tnsec.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். தலைமை நிர்வாக அலுவலர், தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம், எண்.208/2.ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, அரும்பாக்கம் - சென்னை 600 106 என்ற முகவரிக்கு ஜனவரி 2ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சுயமுகவரியுடன் கூடிய அஞ்சல் வில்லை ரூ.30 ஓட்டப்பட்ட அஞ்சல் உறை 1 இணைத்து அனுப்பப்பட வேண்டும். விண்ணப்பத்டுன் அனைத்து சான்றிதழ்களின் சுய சான்றொப்மிட்ட நகல்களையும் இணைக்க வேண்டும். தகுதியானவர்கள் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படும்போது, அசல் அவணங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
