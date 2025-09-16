தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாள் அரசு விடுமுறை விட கோரிக்கை - பரிசீலிக்கப்படுமா?

Diwali holiday : இந்த ஆண்டு தீபாவளி அடுத்த மாதம் அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. திங்கட்கிழமை தீபாவளி விடுமுறை வருவதால், வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள் முன்கூட்டியே சொந்த ஊருக்கு செல்ல இப்போதே பயணத்துக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்வது முதல் ரயில்களில் முன்பதிவுசெய்வது வரை டிக்கெட் புக்கிங்கில் அவரசம் காட்டி வருகின்றனர். கடைசி நேரத்தில் டிக்கெட் கிடைக்காது என்பதால் பேருந்து, ரயில்களில் டிக்கெட் புக் செய்ய பெரும் முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர். இந்த சூழலில், தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாள் அரசு விடுமுறை விட வேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் இப்போதே கோரிக்கை விடுக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
தீபாவளி விடுமுறை : தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை
பொதுவாக, தீபாவளி பண்டிகை சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கு முன்போ, பின்போ தேவைக்கு ஏற்ப அரசு விடுமுறை விட்டு வருகிறது. அதற்கு பதிலாக அந்த மாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவித்து அது ஈடுசெய்யப்படுகிறது. எனவே, இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறு நாள் அரசு விடுமுறை விட வேண்டும் என்று அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் இப்போதே கோரிக்கை விடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். ஏற்கனவே, தீபாளிக்கு அடுத்த நாளும் விடுமுறை விடப்பட்டால், தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்துவிடும். பண்டிகையையும் சொந்த ஊரில் சென்று கொண்டாடிவிட்டு வருவதற்கான நல்ல சூழ்நிலை ஏற்படும்.
முன்கூட்டியே அறிவிக்க வலியுறுத்தல்
பொதுவாக, தீபாவளி நெருங்கும் சமயத்தில்தான் அரசு இதுபோன்ற விடுமுறையை அறிவிக்கும். கடந்த ஆண்டும் அதுபோலத்தான் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த முறை முன்கூட்டியே அறிவித்தால், ரெயில், பஸ்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வசதியாக இருக்கும் என்று அனைவரும் கருதுகின்றனர். தீபாவளிக்கு முந்தைய இரு நாட்கள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமை என்பதால் வழக்கமான விடுமுறை நாள் கணக்கில் வந்துவிடுகிறது. திங்கட்கிழமை தீபாவளி அரசுவிடுமுறை. ஆனால், செவ்வாய்க்கிழமை இப்போது வரை அரசு விடுமுறை கிடையாது. அந்த அறிவிப்பு சீக்கிரம் வெளியானால், பயண திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்ய உதவியாக இருக்கும் என மாணவர்களும், அரசு ஊழியர்களும் கருதுகின்றனர். அரசு இந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்து விரைவாக விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
அரசுப் போக்குவரத்து கழகம் ஏற்பாடு
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை ஆண்டுதோறும் தீபாவளிக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் மாநிலம் முழுவதும் இயக்கப்படுவது வழக்கம். அதைப் போலவே இந்த ஆண்டும் தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. சென்னை மற்றும் பிற ஊர்களில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்குவதற்கான திட்டமிடல் மற்றும் அறிவிப்புகள் விரைவில் அரசுப் போக்குவரத்துறை வெளியிட உள்ளது.
