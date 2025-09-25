கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு : அமைச்சர்களை அழ வைத்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் சாதனைகள்

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, ’கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற மாபெரும் நிகழ்ச்சியை சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று நடத்தியது. இதில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டங்களில் கூடுதலாக 2.56 லட்சம் பேருக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் இணைந்து தொடங்கி வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நான் முதல்வன் திட்டம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டம், காலை உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட அரசின் திட்டங்களால் பயனடைந்த மாணவ, மாணவிகள் மேடையேறி, தாங்கள் அடைந்த பலன்களையும், இத்திட்டங்கள் தங்களின் கல்விக்கு எப்படி உதவிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் உளமாற கூறினார்கள்.
புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் பயன்பெற்ற மாணவி ரம்யா பேசும்போது, "என்னுடைய தாய்க்கு காது கேட்காது. அரசு கொடுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் மூலம் என்னுடைய காதுகேளாத தாய்க்கு காது கேட்கும் கருவி வாங்கிக் கொடுதேன். எங்களை சுற்றியிருந்தவர்கள் எல்லோரும் எங்களையும், அம்மாவையும் கேலி செய்திருக்கிறார்கள். இதனால், நிறைய முறை வருத்தப்பட்டிருக்கிறேன். அப்பா, அம்மா... நீங்க கவலப்படாதீங்க உங்களை நான் விட்டுறமாட்டேன்...!” என பேசியதும், மேடையின் கீழிருந்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஸ், கீதா ஜீவன், மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பலரும் கண்கலங்கினர்.
புதுமைப் பெண் திட்டம் மூலம் உயர்கல்வி படித்து வரும் மாணவி சுப்புலட்சுமி, தான் கணித ஆசிரியராக வேண்டும் என்பதுதான் தனது கனவு என்றார். அப்போது சுப்புலட்சுமியை 'Maths Teacher' என அன்போடு அழைத்து அவருக்கு தனது பேனாவை பரிசாக வழங்கி, "நிச்சயம் உங்கள் எனவு நிறைவேறும்" என வாழ்த்தினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். இந்த நிகழ்வு அரங்கில் இருந்தவர்களை மேலும் நெகிழ்ச்சிப்படுத்தியது.
நான் முதல்வன் திட்டத்தில் பயனடைந்த மாணவி பிரேமா பேசும்போது,"என்னை படிக்க அனுப்ப வேண்டாம் என பலர் சொன்னார்கள். ஆனால் என் அப்பா கஷ்டத்திலும் படிக்க வைத்தார் லட்ச கணக்கில் செலவு செய்து படிக்க வேண்டிய ஒரு பயிற்சியை நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக பெற்றுள்ளேன். அதனால் பெரிய நிறுவனத்தில் எனக்கு இன்று வேலை கிடைத்துள்ளது. என்னை படிக்க வைக்க வேண்டாம் என்று சொன்னவர்களுக்கு இன்று பதிலடி கொடுத்துள்ளேன். நான் முதல்வன் திட்டம் எங்கள் வாழ்வில் ஒளியேற்றியுள்ளது!" என கண்ணீர்மல்க கூற, அவரது தந்தை ஆனந்த கண்ணீர்விட, அரங்கில் இருந்தவர்களும் கண்ணீர்விட்டனர்.
இவர்களைப் போல் இன்னும் பலரும் அரசின் திட்டங்களால் அடைந்த பலன்களை கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு மேடையில் பகிர்ந்து கொண்டனர். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நிகழ்ச்சி அரசின் திட்டங்களால் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றம், தமிழ்நாட்டு மாணவ, மாணவிகளின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் மாற்றங்களை ஆவணமாக காட்சிப்படுத்தியது. சமூகநீதிப் பாதையில் தமிழ்நாடு பீடுநடை போடுகிறது என்பதை உரத்த குரலில் கூறியது இந்த நிகழ்ச்சி. இதற்காக தமிழ்நாடு அரசுக்கு பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகிறது.
