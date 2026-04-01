குட் நியூஸ்! 48 நாட்கள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. மீண்டும் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது?

Tamil Nadu Summer Holiday Latest: ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், பள்ளி மாணவர்கள் கோடை விடுமுறைக்காக காத்திருக்கின்றனர். இந்தாண்டு கோடை விடுமுறை 48 நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வருகிறது. இதனால்,  அவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 1, 2026, 11:04 AM IST
Tamil Nadu Summer Holiday Latest: தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 20,000க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், தற்போது 2025 -26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வுகள் நடந்து வருகிறது. 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 26ஆம் தேதி வரை தேர்வு நடத்தப்பட்டது. 

Tamil Nadu Summer Holiday: கோடை விடுமுறை

10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  கோடை விடுமுறை தொடங்கிய நிலையில், 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. 

இதற்கிடையில், 6 முதல் 9ஆம் தேதி வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரையும், 1 முதல் 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6 முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரையும் முழு ஆண்டு தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் அதற்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கியதால், மாணவர்கள் கோடை விடுமுறைக்கு  எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். 

அதன்படி, ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி அனைத்து வகுப்புகளுக்கு முழு ஆண்டு தேர்வு முடிவடைய உள்ளது. இதனால், அடுத்த நாளான ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. இந்தாண்டு கோடை விடுமுறை  48 நாட்கள் நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Tamil Nadu Summer Holiday: 48 நாட்கள் கோடை விடுமுறை

அதன்படி, ஜூன் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், கோடை விடுமுறை மாணவர்களுக்கு நீடிக்கப்படும்.  இதனால், பள்ளி திறப்பு தேதி மாற்றப்படலாம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மார்ச் மாதத்திலேயே கடும் வெயில் இருந்த நிலையில், தற்போது ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கிவிட்டதால், வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இதனால், மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை நீடிக்கப்படலாம். வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இல்லாத பட்சத்தில், ஜூன் 4ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், கடந்த   ஆண்டை விட இந்தாண்டு 48 நாட்கள் கோடை விடுமுறை வருவதால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.  கடந்த ஆண்டு கோடை விடுமுறை 38 நாட்கள் இருந்தன. இந்த தாண்டு கூடுதலாக 10 நாட்கள் கிடைத்துள்ளது. வெயிலின் தாக்கம் இருக்கும் பட்சத்தில்,  கோடை விடுமுறை நீடிக்கப்படலாம்.

Tamil Nadu Summer Holiday: சட்டப்பேரவை தேர்தல்

தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொடங்குகிறது. தேர்தல் காலத்தில் பள்ளிகள் வாக்குச்சாவடி மையங்களாக மாற்றப்படும். இதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள பள்ளி வளாகம் தேவைப்படுவதால், தேர்வுகளை முன்கூட்டியே வைத்து, கோடை விடுமுறையும் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 

Tamil Nadu Summer Holiday: தேர்வு அட்டவணை

1 முதல் 3ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி தமிழ், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி விருப்ப மொழி, ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி ஆங்கிலம், ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி கணிதம் தேர்வு நடத்தப்படும். 4 முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தமிழ், ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி விருப்பமொழி பாடம், ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி ஆங்கிலம், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி கணிதம், ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி அறிவியல், ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் தேர்வு நடத்தப்படும். 

6 முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தமிழ், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி விருப்பமொழி தேர்வு, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி ஆங்கிலம், ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி உடற்கல்வி தேர்வு, ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி கணிதம், ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி அறிவியில், ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் தேர்வு நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தமிழ், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி விருப்ப மொழி, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி கணிதம், ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி உடற்கல்வி தேர்வு, ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஆங்கிலம், ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி சமூக அறிவியல், ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி அறிவியல் தேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

