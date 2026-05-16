/டாஸ்மாக்கில் தொடரும் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வசூலிப்பு! இப்போ இந்த பணம் யாருக்கு போகுது? திமுகவினர் கேள்வி

Tasmac, Tamil Nadu Government : தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றபோதும் டாஸ்மாக்கில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பது தொடரும் நிலையில், இந்தப் பணம் இப்போது யாருக்கு செல்கிறது என திமுகவினர் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
Tasmac, Tamil Nadu Government: தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுப் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையிலும், டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிப்பது இன்னும் ஓயவில்லை. டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பதை குடிமகன்கள் கேள்வி எழுப்பும் வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் தினம்தோறும் வெளியாகிறது. இதைக் குறிப்பிட்டு திமுக ஆட்சியின்போது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் பிரச்சாரம் செய்தது. இப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா ஆகியோர் எல்லா பிரச்சாரத்திலும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினர். இந்நிலையில், "இப்போது டாஸ்மாக்கில் வசூலிக்கப்படும் இந்த கூடுதல் பணம் யாருடைய பைக்குச் செல்கிறது?" என்று திமுகவினர் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் சமூக வலைதளங்களில் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் பின்னணி
தமிழகத்தில் கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே, டாஸ்மாக் கடைகளில் குவார்ட்டர் மற்றும் பீர் பாட்டில்களுக்கு MRP விலையை விட 58 ரூபாய் முதல் 10 ரூபாய் வரை கூடுதலாக வாங்குவது ஒரு எழுதப்படாத விதியாகவே நீடித்து வருகிறது. இது குடிமகன்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. டாஸ்மாக்கில் வசூலிக்கப்படும் பணத்தை வைத்து மிகப்பெரிய ஊழல் நடப்பதாக திமுக மீது தீவிர குற்றச்சாட்டுள் வைத்து பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வசூலிக்கும் அமைச்சர் என்ற பிரச்சாரத்தை தவெக உள்ளிட்டோர் முன்னெடுத்தனர். இருப்பினும், அப்போதைய திமுக அரசும் இத்தகைய வசூலில் ஈடுபட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது துறைரீதியான சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுத்தது.
அத்துடன், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பாட்டில்களை மறுசுழற்சி செய்யும் நோக்கில் சில மாவட்டங்களில் பாட்டில் திரும்பப் பெறும் திட்டம் அமல்படுத்தியது. அதன்படி, குடிமகன்களிடம் 10 ரூபாய் கூடுதலாகப் பெற்றுக்கொண்டு, காலி பாட்டிலைத் திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது அந்தப் பணம் ரீஃபண்ட் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், அந்தத் திட்டம் சரிவர நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால், டாஸ்மாக் கடைகளில் வசூலிக்கப்பட்ட பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் பணத்தை வைத்து திமுக மீது மிகப்பெரிய ஊழல் பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்டு, பொய் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது என செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் அப்போதே மறுப்பு தெரிவித்தனர். இந்த விளக்கம் எல்லாம் அப்போது மக்கள் மத்தியில் எடுபடவில்லை. இந்த சூழலில், இப்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் சூழலிலும் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் டாஸ்மாக்கில் கூடுதலாக வசூலிக்கும் நடைமுறை பல இடங்களில் தொடர்கிறது.
திமுகவினரின் கேள்வி என்ன?
திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் இந்த 10 ரூபாய் கூடுதல் வசூல் குறித்து அப்போது கடுமையாக விமர்சித்தீர்களே, இப்போது உங்கள் ஆட்சியில் டாஸ்மாக்கில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பது யாருடைய பாக்கெட்டுக்கு செல்கிறது என திமுகவினர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினரை நோக்கி கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். அன்று எங்களைக் கேள்வி கேட்டவர்கள், இன்று அதிகாரத்திற்கு வந்த பின்பும் இந்த வசூலை ஏன் தடுக்கவில்லை?, இப்போது தினசரி கோடிக்கணக்கில் வசூலாகும் இந்த 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா பணம் யாருடைய பாக்கெட்டுக்குச் செல்கிறது? என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
டாஸ்மாக் பொது மேலாளரின் எச்சரிக்கை:
இந்த நேரத்தில், அரசு நிர்ணயித்த MRP விலையை விட ஒரு ரூபாய் கூடுதலாக விற்றால் கூட, சம்பந்தப்பட்ட கடை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்கள் மீது எவ்விதப் பரிதாபமும் இன்றி உடனடி சஸ்பெண்ட் மற்றும் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் பாயும். அனைத்துக் கடைகளிலும் விலைப் பட்டியல் வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தெரியும்படி முன்புறம் வைக்கப்பட வேண்டும் என டாஸ்மாக் பொது மேலாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
குடிமகன்கள் குற்றச்சாட்டு
ஆனால், இந்த உத்தரவை டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பின்பற்றுவதே இல்லை என குடிமகன்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். சில கடை ஊழியர்கள் இந்த 10 ரூபாய் பாட்டில்களுக்கு வசூலிப்பதில் மிகவும் அநாகரீகமாக நடந்து கொள்வதாகவும், கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் ஆதங்கத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர். புகார்கள் அதிகாரிகள் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டால் கூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். டாஸ்மாக்கில் 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிப்பதை தங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக முன்னெடுத்த தவெக, தங்களுடைய ஆட்சிக்காலத்தில் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா?, இந்த வசூலில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு பெயரளவில் எச்சரிக்கை கொடுப்பத்தை விடுத்து உண்மையாக நடவடிக்கை எடுக்குமா? என்றும் திமுகவினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.