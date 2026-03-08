English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆசிரியர் காலிப் பணியிடம் அறிவிப்பு - டெட் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

ஆசிரியர் காலிப் பணியிடம் அறிவிப்பு - டெட் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu Teacher Vacancy 2026: கள்ளர் சீரமைப்பு பள்ளிகளில் 86 ஆசிரியர் பணியிடங்கள் தற்காலிக நியமனம் செய்வது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. டெட் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 8, 2026, 07:35 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு
  • டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • முதுகலை ஆசிரியர் தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu Teacher Vacancy 2026: தமிழக அரசின் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறையின் கீழ், மதுரை, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் இயங்கும் கள்ளர் சீரமைப்புப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களை தற்காலிகமாக நிரப்ப அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது. இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்தில் பணியாற்றுபவர்களுக்கும், டெட் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. காலிப் பணியிடங்களின் விரிவான பட்டியல்:

பள்ளி மேலாண்மைக் குழு (SMC) மூலம் மொத்தம் 86 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

முதுகலை ஆசிரியர்கள் (மொத்தம் 24 இடங்கள் - கள்ளர் மேல்நிலைப் பள்ளிகள்): ஆங்கிலம் - 5, கணிதம் - 4, வணிகவியல் - 4, விலங்கியல் - 3, இயற்பியல் - 2, வேதியியல் - 2, தாவரவியல் - 2, பொருளியல் - 2.

பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் (மொத்தம் 62 இடங்கள்): மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் (48 இடங்கள்): அறிவியல் - 34, ஆங்கிலம் - 7, கணிதம் - 5, சமூக அறிவியல் - 2.

உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் (14 இடங்கள்): அறிவியல் - 14.

2. மாதந்திர தொகுப்பூதியம் (Honorarium):

முதுகலை ஆசிரியர்: ரூ. 18,000/-

பட்டதாரி ஆசிரியர்: ரூ. 15,000/-

இடைநிலை ஆசிரியர்: ரூ. 12,000/-

3. தேர்வு செய்யப்படும் முறை மற்றும் முன்னுரிமை:

1. சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியின் தலைமையாசிரியர், உதவி தலைமையாசிரியர் மற்றும் மூத்த பட்டதாரி, முதுகலை ஆசிரியர் அடங்கிய குழுவின் ஆலோசனையின் பேரில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு இந்த நியமனத்தைச் செய்யும்.

யார் யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும்?

1. பட்டதாரி, இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (TET) தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு முதல் முன்னுரிமை. அவர்கள் இல்லையெனில், 'இல்லம் தேடி கல்வி' திட்டத்தில் பணிபுரியும் தகுதியுள்ள தன்னார்வலர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

2. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் (TRB) போட்டித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்து கொண்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். அவர்கள் இல்லையெனில், 'இல்லம் தேடி கல்வி' தன்னார்வலர்கள் பரிசீலிக்கப்படுவர்.

3. பள்ளி அமைந்துள்ள பகுதி மற்றும் அதன் அருகாமையில் உள்ள தகுதியான நபர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

4. எந்தவித புகார்களுக்கும் இடமின்றி, முழுமையான கல்வித் தகுதி பெற்ற நபர்களை மட்டுமே பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் வாயிலாக நிரப்ப வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தெளிவாக தெரிவித்துள்ளது.

தற்காலிக பணி

1. இந்த நியமனங்கள் முற்றிலும் தற்காலிகமானவை. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நிரந்தர ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படும் வரை மட்டுமே இவர்கள் பணியில் நீடிப்பார்கள்.

2. தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு இது முற்றிலும் தற்காலிகமானது என்பதை பணி நியமனத்தின் போதே தெளிவாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

இந்த ஆசிரியர் நியமனத்துக்கு 2025-26 நிதியாண்டிற்கான இறுதி மூன்று மாதங்களுக்கு ரூ. 40,86,000/- நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நல ஆணையர், உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அய்யப்பன் ஆகியோரின் கோரிக்களை ஆய்வு செய்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தற்காலிக பணி என்பதால் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் காலப் பணியிடம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, விண்ணப்பிப்பவர்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Teacher Job newsGovernment job updateTET Exam Jobkallar school teacher vacancyTeacher recruitment tamil nadu 2026

