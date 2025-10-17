நவம்பர் 10 கடைசி நாள்! உதவிப்பேராசிரியர் பதவி.. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பு

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Assistant Professor Positions in 2025: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TN TRB) அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கான ஆள்சேர்ப்பு செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. மொத்தம் 2708 பதவிகள் உள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:52 PM IST

Tamil Nadu Teachers Selection Recruitment Board: அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2708 உதவிப் பேராசிரியர் பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்களைத் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. தகுதியானவர்கள் நவம்பர் 10, 2025 வரை விண்ணப்பிக்கலாம், டிசம்பர் 20, 2025 அன்று தேர்வு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கல்வித் துறையில் உங்களுக்கான இடத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை நீங்கள் தவறவிடாதீர்கள். உதவிப் பேராசிரியர் பதவிகளுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்ப செயல்முறை குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.

தமிழ்நாட்டில் உதவிப் பேராசிரியர்களுக்கான விண்ணப்ப செயல்முறை

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TN TRB) அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளிலும், அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளிலும் உதவிப் பேராசிரியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான விண்ணப்பப் செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை trb.tn.gov.in இணையத்தளம் மூலம் நவம்பர் 10, 2025 வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.

மொத்தம் எத்தனை பதவியிடங்கள் உள்ளன?

விண்ணப்பங்கள் திருத்தம் செய்ய நவம்பர் 11 முதல் 13, 2025 வரை அனுமதிக்கப்படும். ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வு தற்காலிகமாக டிசம்பர் 20, 2025 அன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மொத்தம் 2708 பதவிகள் உள்ளன.

உதவிப் பேராசிரியர் பதவிக்கான தகுதிகள் என்ன?

விண்ணப்பதாரர்கள் ஜூலை 1, 2025 நிலவரப்படி 57 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாகவும், இந்தியப் பல்கலைக்கழகம் அல்லது அங்கீகாரம் பெற்ற வெளிநாட்டு நிறுவனத்தில் தொடர்புடைய பாடத்தில் குறைந்தபட்சம் 55% மதிப்பெண்களுடன் (அல்லது அதற்கு சமமான மதிப்பெண்) முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உதவிப் பேராசிரியர் பதவிக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் எவ்வளவு?

தேர்வுக் கட்டணம் அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களுக்கும் ரூ. 600 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், SC, SCA, ST மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்குக் கட்டணம் ரூ. 300 ஆகும்.

உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

- trb.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள உதவிப் பேராசிரியர் பதவிகள் 2025-க்கான இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.

- பதிவு செய்து விண்ணப்பச் செயல்முறையைத் தொடரவும்.

- விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி, சமர்ப்பிக்கவும்.

- உங்கள் குறிப்புக்காக விண்ணப்பத்தின் நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிட்டு வைத்துக் கொள்ளவும்.

- கூடுதல் தகவல்களுக்கு, விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ https://trb1.ucanapply.com/apply_now இணையதளத்தைப் பார்வையிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

