டெட் தேர்வு 2026: ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்

TET Exam 2026 Latest Update: தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் டெட் தேர்வுகள் நடதத்ப்பட்டு வருகிறது. டெட் தேர்வை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது. டெட் தேர்வின் மூலம் தொடக்க கல்வி இடைநிலைவ ஆசிரியர், உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்காக பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் நியமனம், ஆசிரியர் தேர்வின் மூலமாக நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான டெட் தேர்வு குறித்த அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டது. அதன்படி, டெட் தேர்வு ஜூலை 4,5ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TET Exam: டெட் தேர்வு 2026
குறிப்பாக, பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு தான் ஜூலை 4,5ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. அதாவது, அண்மையில் உச்ச நீதிமன்றம் பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வை எழுத வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. டெட் தேர்வை எழுதாதவர்கள் விருப்ப ஓய்வு அளிக்கலாம் என்றும், ஓய்வு பெற 5 வருடங்கள் உள்ளவர்களுக்கு டெட் தேர்வு எழுதவும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவால் தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். மேலும், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வு எழுத இரண்டு ஆண்டுகள் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் தான், 2026 டெட் தேர்வு குறித்த அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டது. அதன்படி, ஜூலை 4,5ஆம் தேதிகளில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கபட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பம் இன்று (பிப்ரவரி 18) இன்று தொடங்குகிறது. எனவே, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்று பார்ப்போம்.
TET Exam: டெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
டெட் தேர்வு எழுத பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.600 செலுத்த வேண்டும். மேலும், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். இரண்டு தாள்களுக்குமே தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TET Exam: யாரெல்லாம் டென் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்?
அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் வேலை பார்க்கும் ஆசிரியர்கள், தனியார் பள்ளிகளில் வேலை பார்க்கும் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 01.09.2025 தேதி அல்லது அதற்கு முன்பு பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் இந்த தேர்வு எழுத தகுதியானவர்கள். தொடக்கக் கல்வியில் வேலை பார்க்கும் இடைநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், உடற்கல்வி உதவியாளர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வை எழுதலாம். பதவி உயர்விற்கு தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களும் டெட் தேர்வை எழுதலாம்.
TET Exam: டெட் தேர்வு முக்கிய நாட்கள்
டெட் தேர்வுக்கு பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியான இன்று (பிப்ரவரி 18) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம். ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விண்ணப்பத்தில் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி வரை திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம்.
