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பொது டெட் தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? கவலையோடு காத்திருக்கும் பிஎட் பட்டதாரிகள்

TET Exam : டெட் தேர்வு அறிவிப்பை எப்போது தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடும் என பிஎட் முடித்தவர்கள் கவலையோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST
பொது டெட் தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? கவலையோடு காத்திருக்கும் பிஎட் பட்டதாரிகள்
Image Credit: Tamil Nadu TET 2026 Notification Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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பொது டெட் தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? கவலையோடு காத்திருக்கும் பிஎட் பட்டதாரிகள்
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