/பொது டெட் தேர்வு அறிவிப்பு எப்போது? கவலையோடு காத்திருக்கும் பிஎட் பட்டதாரிகள்

TET Exam : தமிழகத்தில் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பொது ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்று இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவர்களும், பி.எட் பட்டதாரிகளும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். மத்திய அரசின் இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி, 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை போதிக்கும் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இத்தேர்வை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) அரசு சார்பில் நடத்தி வருகிறது. கடைசியாகக் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இத்தேர்வு நடத்தப்பட்டது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் 2026 வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணையின்படி, இந்த ஆண்டுக்கான பொது டெட் தேர்வுக்கு கடந்த மே மாதம் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, ஜூலை மாதத்தில் தேர்வு நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு டெட் தேர்வுக்கு மட்டுமே கடந்த பிப்ரவரியில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, ஆன்லைனில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன.
இந்தச் சிறப்புத் தேர்வு உத்தேசமாக ஜூலை 4 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கடந்த மே மாதம் அறிவிப்பு வெளியாகி ஜூலையில் நடத்தப்பட வேண்டிய பொது டெட் தேர்வுக்கான அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் இன்னும் வெளியிடாமல் தாமதித்து வருகிறது.
இது தொடர்பாக டெட் தேர்வை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவர்கள் மற்றும் பி.எட் பட்டதாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது, "தேசிய ஆசிரியர் கல்விக் கவுன்சில் (NCTE) விதிமுறைகளின்படி, ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை டெட் தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்த விதிமுறையை டிஆர்பி ஒருபோதும் பின்பற்றுவதில்லை. தமிழகத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை என்ற அளவில்தான் டெட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது."
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் வருடாந்திர தேர்வு அட்டவணையில், அடுத்த டெட் தேர்வுக்கான அறிவிப்பு அக்டோபரில் வெளியிடப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அட்டவணைப்படி முதலாவதாக நடத்தப்பட வேண்டிய டெட் தேர்வுக்கான அறிவிப்பே ஜூன் மாதம் ஆகியும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
தற்போதைய சூழலில் அடுத்த பொது டெட் தேர்வை எப்போது நடத்தப் போகிறார்கள் என்பது குறித்த தெளிவான விபரங்கள் தெரியவில்லை. எனவே, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) பொது டெட் தேர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை உடனடியாக வெளியிட்டு, விரைந்து தேர்வை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவர்களும் பட்டதாரிகளும் தமிழக அரசுக்குக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.