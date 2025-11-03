SIR -ஐ தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு - முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu : தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் நடைபெற உள்ளதை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் அறிவித்தது. டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் இந்த வாக்காளர் திருத்தம் நடக்கும் நிலையில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பான அறிவிப்பும் வெளியாகியுளது. இதுதொடர்பாக திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புச் சட்டம் 1948 பிரிவு 17எ - ன் படி, 16.10.2025 தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழ் அறிவிப்பு எண். S.0. 4698(E) இல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி, அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரி பகுதிகளில் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முன்மாதிரி சோதனை நடத்தப்படவுள்ளது. 2027 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பபானது இந்தியாவின் முதல் முழுமையான டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பபாகும்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முன்-சோதனையை தமிழ்நாடு மாநில அரசுடன் கலந்தாலோசித்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆர்.கே. பேட்டை வட்டத்தில் குறிப்பாக கிராமப்புறபகுதிகளான வெள்ளாத்தூர். வங்கனூர், ஸ்ரீகாளிகாபுரம், சந்தானவேணுகோபாலபுரம், இராஜநகரம், இராகநாயுடுகுப்பம், காண்டாபுரம், கதனநகரம், ஜனகராஜகுப்பம், ஜிகண்டிகை.எஸ்.சி.A. ஜிகண்டிகை.எஸ்.சி.B, பாலாபுரம், அம்மனேரி, அம்மையார்குப்பம், ஆதிவராகபுரம், செல்லாத்தூர், விளக்கானம்பூடி ஆகிய 17 கிராமப்புறபகுதிகளில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்த கிராமங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி, வருவாய், சுகாதாரம், மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை சார்ந்த பல்வேறு துறைகளிலுள்ள அலுவலர்கள் களப்பணிக்காக கணக்கெடுப்பாளர்களாகவும், மேற்பார்வையாளர்களாகவும் செயல்படுவார்கள் எனவும், களப்பணிகளுக்கு முன் கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கும், மேற்பார்வையாளர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள்
2027-ஆண்டுக்கான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டமாக வீட்டுப்பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பிற்கான முன்-சோதனையானது 10.11.2025 முதல் 30.11.2025 வரை நடைபெறவுள்ளது, இதனுடன் 01.11.2025 முதல் 07.11.2025 வரை சுய-கணக்கெடுப்பு (Self- enumeration) செய்வதற்கான முன்-சோதனையும் நடைபெறவுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆர்.கே.பேட்டை வட்டத்தில் கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும் மாதிரிப்பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள், முன்-சோதனையின் போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு களப்பணியாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறும், களப்பணியாளர்களுடன் துல்லியமான விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தம்
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தம் 2025-ஐ முன்னிட்டு, பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளகது.
கால அட்டவணை
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நவம்பர் 4, 2025 அன்று தொடங்கப்பட்டு டிசம்பர் 4, 2025 வரை நடைபெறும். வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நவம்பர் 9 வெளியாகும். ஆட்சேபணை மற்றும் மனுக்களை நவம்பர் 9 முதல் ஜனவரி 8, 2026 வரை தாக்கல் செய்யலாம். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு பிப்ரவரி 7, 2026 வெளியாகும்.
வாக்காளர் கணக்கெடுப்புப் பணிகள்
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள 2543 வாக்காளர் நிலை அலுவலர்கள் (BLO) மூலமாக இந்த முக்கியப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. மேற்படி வாக்காளர் நிலை அலுவலர்களுக்கு நவம்பர் 4, 2025 முதல் டிசம்பர் 4, 2025 வரை இல்லந்தோறும் சென்று அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் விநியோகிக்கப்பட்ட, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் விவரங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பிரதிப்பிரிவுகளைத் திரும்பப் பெற்று, மேற்பார்வையிட்ட பிறகு கணினிப் பதிவேற்றப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். தற்போது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
வாக்காளர் நிலை அலுவலர்கள் தங்களுடைய வாக்காளர்களுக்கு உரிய, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்காளர் ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கப்பட்ட பிரதிப் பிரதிகளில் (இரட்டைப் பிரதியுள்ள) வாக்காளர் விவரங்கள் அடங்கியுள்ள கணக்கெடுப்புப் படிவத்தை வழங்குவார்கள். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மேற்படி படிவத்தினை ஏற்க மறுக்கும் வாக்காளர் நிலை அலுவலர், மீண்டும் வாக்காளரின் வீட்டுக்கு வருவார். வாக்காளர்கள் தங்களது கணக்கெடுப்புப் படிவத்தில் தேவையான விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, கையொப்பமிட்டு மீண்டும் வாக்காளர் நிலை அலுவலர்களிடம் வழங்க வேண்டும்.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் மற்றும் ஆட்சேபணைக் காலம்
மேற்படி கணக்கெடுப்புப் பணிகள் முடிந்ததும், அதன் அடிப்படையில் வாக்காளர் பதிவு அலுவலரால் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்சேபணைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கக் காலக்கெடுவிற்குள் பெறப்பட்ட வாக்காளர் பதிவு அலுவலரால் முடிவு செய்யப்படும். மேலும், கணக்கெடுப்புப் படிவத்தில் தவறான தகவல் வழங்கியது அல்லது தகவல்களை அளிக்காத வாக்காளர்களின் விண்ணப்பங்களின் மீது வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் ஒரு அறிவிப்பு செய்து, அதன் மீது வாக்காளரிடமும் அதிகாரிகளிடமும் விசாரணை செய்து, இறுதி ஆணை பிறப்பிப்பார். அதனைத் தொடர்ந்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
உதவி எண்கள்
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தம் தொடர்பாக, கீழ்க்காணும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் உதவி எண்கள் மற்றும் மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலகத்தின் உதவி எண் ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன: மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதிக்கு 04332-260576, 139-ஸ்ரீரங்கம் தொகுதிக்கு 0431-2230871, 140-திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதிக்கு 0431-2410410, 141-திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு தொகுதிக்கு 0431-2711602, 142-திருவெறும்பூர் தொகுதிக்கு 0431-2415734, 143-இலால்குடி தொகுதிக்கு 0431-2541500, 144-மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதிக்கு 0431-2561791, 145-முசிறி தொகுதிக்கு 04326-260335, மற்றும் 146-துறையூர் (தனி) தொகுதிக்கு 04327-222393 ஆகிய எண்களை வாக்காளர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலகம் / மாவட்ட ஆட்சியரகம் தொடர்பான பொதுவான விவரங்களுக்கு, தேசிய உதவி எண்ணான 1950-ஐத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மேற்கண்ட உதவி எண்களைப் பயன்படுத்தி வாக்காளர்கள் தங்களது கணக்கெடுப்புப் படிவத்தினை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பாகவும் பிற தகவல்களையும் அலுவலக நேரங்களில் நேரில் கேட்டுப் பயன்பெற்று, வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிக்குத் தங்களது முழுமையான ஒத்துழைப்பினை வழங்கிட தேர்தல் நிர்வாகத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
