Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /பள்ளி உள்கட்டமைப்பில் தமிழ்நாடு முதலிடம்: நாட்டின் டாப் 10 மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியீடு!

பள்ளி உள்கட்டமைப்பில் தமிழ்நாடு முதலிடம்: நாட்டின் டாப் 10 மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியீடு!

Tamil Nadu : மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, பள்ளி உள்கட்டமைப்பில் தமிழ்நாடு முதலிடம். நாட்டின் டாப் 10 மாநிலங்களின் பட்டியலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 14, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:20 PM IST
பள்ளி உள்கட்டமைப்பில் தமிழ்நாடு முதலிடம்: நாட்டின் டாப் 10 மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியீடு!
Image Credit: tamil nadu tops india school infrastructure udise report 2025 26Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கதாநாயகனாகும் விஜய் மகன்? தந்தை இடத்தை பிடிப்பாரா ஜேசன் சஞ்சய்? அப்டேட்..
Jason Sanjay29 min ago
2
TN Government1 hr ago
3
Ayushman Card1 hr ago
4
facial recognition1 hr ago
5
MK Stalin2 hrs ago