/பள்ளி உள்கட்டமைப்பில் தமிழ்நாடு முதலிடம்: நாட்டின் டாப் 10 மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியீடு!

Tamil Nadu : மத்திய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) அறிக்கையின்படி, பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு சிறந்த செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. மின்கட்டமைப்பு, கணினி வசதி, இணையதள இணைப்பு, குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகள் போன்ற அடிப்படை மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புகளில் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பள்ளிகளும் படிப்படியான முன்னேற்றத்தைக் கண்டுள்ளதாக இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
2025-26 கல்வியாண்டில் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. கணினி வசதி கொண்ட பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2024-25 இல் 64.7% ஆக இருந்தது, தற்போது 69.9% ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல, இணையதள வசதி (Internet) கொண்ட பள்ளிகள் 63.5%-லிருந்து 67.4% ஆக அதிகரித்துள்ளன.
அடிப்படை வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, 95% பள்ளிகளில் மின்சார வசதியும், 98.5% பள்ளிகளில் மாணவிகளுக்கான கழிப்பறை வசதியும், 97.2% பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கான கழிப்பறை வசதியும் உள்ளன. மேலும், 96.9% பள்ளிகளில் கைகழுவும் வசதியும், 99.5% பள்ளிகளில் பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதியும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, மின்சார வசதி, மாணவர் சேர்க்கை, தக்கவைப்பு (Retention), பள்ளி இடைநிற்றல் விகிதம் மற்றும் பாலின/சமூக அடிப்படையிலான சமத்துவம் ஆகிய முக்கிய காரணிகளை உள்ளடக்கிய கூட்டு மதிப்பீட்டின் (Composite Assessment) அடிப்படையில் இந்தத் தரவரிசைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு: அனைத்து உள்கட்டமைப்புகளிலும் சிறந்து விளங்கி 94.4% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இங்கு 94.4% கணினி வசதியும், 99.0% இணையதள வசதியும், 100.0% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
ஒடிசா: 90.6% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 83.2% கணினி வசதியும், 82.9% இணையதள வசதியும், 97.3% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
பஞ்சாப்: 89.9% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 99.1% கணினி வசதியும், 91.5% இணையதள வசதியும், 100.0% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
மகாராஷ்டிரா: 89.7% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் நான்காம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 83.6% கணினி வசதியும், 77.9% இணையதள வசதியும், 97.0% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
கேரளா: 89.2% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 99.5% கணினி வசதியும், 92.6% இணையதள வசதியும், 99.9% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
குஜராத்: 87.1% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் ஆறாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 97.7% கணினி வசதியும், 96.8% இணையதள வசதியும், 99.9% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
ஹரியானா: 86.8% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் ஏழாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 97.6% கணினி வசதியும், 83.2% இணையதள வசதியும், 100.0% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
இமாச்சல பிரதேசம்: 84.4% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் எட்டாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 87.2% கணினி வசதியும், 66.2% இணையதள வசதியும், 99.4% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
ஆந்திர பிரதேசம்: 84.1% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் ஒன்பதாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 76.9% கணினி வசதியும், 99.2% இணையதள வசதியும், 99.8% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
அசாம்: 83.2% கூட்டு மதிப்பெண்ணுடன் பத்தாம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு 85.0% கணினி வசதியும், 89.0% இணையதள வசதியும், 90.8% மின்சார வசதியும் உள்ளது.
தமிழ்நாடு தனது வலுவான செயல்பாட்டின் மூலம் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளதுடன், மின்சார வசதியில் 100% சாதனையை எட்டியுள்ளது. பள்ளி கணினி வசதியைப் பொறுத்தவரை கேரளாவும் (99.5%), பஞ்சாபும் (99.1%) முன்னணியில் உள்ளன. அதேபோல, இணையதள இணைப்பில் ஆந்திர பிரதேசம் 99.2% பெற்று தமிழ்நாட்டை (99.0%) விட சற்றே முந்தியுள்ளது. பள்ளிகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த மேம்பாடுகள் மாணவர்களின் ஆரோக்கியம், வருகைப்பதிவு மற்றும் கற்றல் திறனை அதிகரிக்க பெரிதும் உதவும் என மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த அறிக்கையை மேற்கோள்காட்டி எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் திமுக-வின் முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சரான அன்பில் மகேஷ், "திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பொதுக் கல்வியை வலுப்படுத்துவதில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்ச்சியான முதலீடுகளின் பலனாக, டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் மாணவர் தக்கவைப்பு விகிதம் உள்ளிட்ட முக்கிய அளவுகோல்களிலும் மாநிலம் தேசிய அளவில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே எங்கள் முயற்சிகளின் மையமாக இருந்தது. இந்த அங்கீகாரம் அந்த தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு ஒரு சான்றாக அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பள்ளிிக் கல்வியை மேம்படுத்தும் பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்படைத்ததற்காகத் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எனது நன்றியையும் பெருமிதத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த மைல்கல், எனது பொதுவாழ்வில் மிகுந்த மனநிறைவை அளிக்கும் சாதனைகளில் ஒன்றாக என்றும் நிலைத்திருக்கும்." என கூறியுள்ளார்.