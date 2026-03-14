  • என்ஜினியரிங் முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு

என்ஜினியரிங் முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Tamil Nadu Government Job: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. இதற்கு பொறியியல் பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 14, 2026, 12:00 PM IST

Trending Photos

என்ஜினியரிங் முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Tamil Nadu Tourism Department Recruitment: தமிழக அரசு  துறை வாரியாக காலியாக இருக்கும் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக உள்ள பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. தமிழக அரசு வேலைக்காக லட்சக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். கைநிறைய சம்பளம், சலுகைகள் இருப்பதால் தமிழக அரசு வேலைக்காக பலரும் முயற்சித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்களுக்காக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தில் வேலை

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பேருந்து சேவை, பல்வேறு இடங்களுக்கான சுற்றுலா போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகிறது.  தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தில் தற்போது காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 4 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  இளநிலை கட்டிடக் கலைஞர் பணிக்கு ஒரு இடங்களும், சைட் என்ஜினியர் (சிவில்) பணிக்கு இரண்டு இடங்களும், ஏஜிஎம் மார்க்கெட்டிங் பணிக்கு ஒரு இடங்களும் என மொத்தம் 4 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கல்வித்தகுதி

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் கட்டிடங் கலைஞர் பணிக்கு கட்டிடக் கலை துறையில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும்.  கட்டிடங் கலைஞர் பணியில் குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.  சைட் என்ஜினியர் பணிக்கு சிவில் என்ஜினியரிங்  பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். மார்க்கெட்டிங் பணிக்கு MBA Marketing/ சுற்றுலா துறை/வணிக நிர்வாகம் ஆகிய படிப்புகளில் ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொறியியல் படிப்பை முடித்தவர்கள் தாரளமாக இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.  இந்த பணிக்கு சம்பளம் குறித்த  அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த  பணிகளுக்கு கல்வித்தகுதி, அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கு  தேர்வு செய்யப்பட்டு, நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். நேர்காணலில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க மார்ச் 23ம் தேதி கடைசி நாளாகும். இந்த பணிக்கு TDTDCoonlione.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணையதளத்தில் recruitment என்ற ஆப்ஷனுக்கு சென்று, அங்கிருக்கு form ஒன்றை சரியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.  

இந்த பணி முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. மூன்று வருடம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். உங்கள் பணியை பொறுத்து, ஒரு வருடம் நீடிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  சென்னை, மதுரையில் இந்த பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். பொறியியல் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

சென்னை வேலைவாய்ப்பு

சென்னை வடக்கு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் தற்போது காலியாக உள்ள ஒரு கணக்காளர் பணியிடம் தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது. கணக்காளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவியல் /கணிதத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். 

பொருத்தமான துறையில் குறைந்தபட்சம் 1 வருட பணி அனுபவமும், கணினி திறன்கள் மற்றும் Tally அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், 42 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருத்தல் கூடாது (பொது விண்ணப்பதாரர்களுக்கு). இதற்கான தொகுப்பூதியமாக மாதந்தோறும் ரூ.18,536 வழங்கப்படும்.
கணக்காளர் பணியிடத்திற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை chennai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 

தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் மேற்கண்ட பதவிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படத்துடன் பூர்த்தி செய்து மார்ச் 23ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்குள் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, சென்னை வடக்கு, எண்.300, புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை, கெல்லீஸ், சென்னை-600010 என்ற முகவரியில் கிடைக்கப் பெறுமாறு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

