பிஎப் ஒருமுறை வாங்கியிருந்தாலும் இந்த உதவித்தொகை கிடையாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்போற்றோருக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது. பத்தாம் வகுப்பு தோல்வி அடைந்தவர்கள் முதல் டிகிரி படித்தவர்கள் வரை வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தால் இந்த உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த உதவித் தொகை ஆண், பெண் என இருபாலரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். அந்தந்த மாவட்டங்களில் செயல்படும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலங்களில் நேரடியாகவோ அல்லது https://employmentexchange.tn.gov.in/ என்ற வெப்சைட்டிலோ விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தநிலையில், இத்திட்டத்தில் புதிய அப்டேட் வந்துள்ளது. வேலைக்கு சென்று யாரேனும் ஒரே ஒருமுறை பிஎப் பெற்றிருந்தாலும், அவர்கள் இந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது.
இது தொடர்பாக திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறியுள்ளார். அதில், யாரெல்லலாம் இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு :
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து ஐந்தாண்டுகள் தொடர்ந்து புதுப்பித்து எவ்வித வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்காத படித்த இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் தமிழக அரசால் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாதாந்திர உதவித்தொகை அவரவர் கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ப வழங்கப்படுகிறது.
1. 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் - ரூ.200
2. பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.300
3. 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.400
4. பட்டதாரி மற்றும் முதுநிலை பட்டதாரிகள் - ரூ.600
மாற்றுத் திறனாளிகளாக இருப்பின்,
1. 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் - ரூ.600
2. பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.600
3. 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.750
4. பட்டதாரி மற்றும் முதுநிலை பட்டதாரிகள் - ரூ.1000
வயது வரம்பு
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் - 45 வயதிற்குள்
இதர வகுப்பினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் - 40 வயதிற்குள்
மாற்றுத் திறனாளிகள் - உச்ச வயது வரம்பு ஏதும் இல்லை (45 வயதுக்கு மேல் சுய சான்று வழங்க வேண்டும்)
வருமான வரம்பு
மனுதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு ஏதுமில்லை. மனுதாரர் பள்ளி அல்லது கல்லூரிப்படிப்பை தமிழகத்திலேயே முடித்து இங்கேயே 15 ஆண்டுகள் வசித்தவராக இருக்க வேண்டும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது?
மனுதாரர் முற்றிலுமாக வேலையில்லாதவராக இருக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனத்திற்கு தினமும் சென்று படிக்கும் மாணவ மாணவியராக இருக்கக் கூடாது. ஆனால் தொலைதூரக்கல்வி மற்றும் அஞ்சல் வழிக்கல்வி கற்கும் மனுதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மனுதாரர் உதவித்தொகை பெறும் காலங்களில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகப் பதிவினைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்து வருபவராக இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவினை புதுப்பித்து பொது மனுதாரர்கள் 5 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளி மனுதாரர் எனில் பதிவுசெய்து ஓராண்டு முடிவுற்று வேலையில்லாமல் காத்திருப்பவர் https://employmentexchange.tn.gov.in/ என்ற இணையத்தளத்திலிருந்தோ அல்லது மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரிலோ இப்படிவத்தினை பெற்று பூர்த்தி செய்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பத்தாரர் தனியாரிடமிருந்து ஊதியமோ அல்லது அரசிடமிருந்து வேறு எந்த வகையிலும் எந்தவிதமான உதவித்தொகையும் பெறுபவராக இருத்தல் கூடாது. ஒருமுறை பணிநியமனம் பெற்றாலும் (PF-தொகை பிடிக்கப்பட்டிருந்தால்) பதிவுதாரர் வேலைவாய்ப்பற்றோர் எனும் தகுதியை இழந்தவராகவே கருதப்படுவார். இந்த உதவித்தொகை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் உடனடியாக மேற்கண்டவாறு படிவங்களை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
