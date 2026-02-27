English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பிஎப் ஒருமுறை வாங்கியிருந்தாலும் இந்த உதவித்தொகை கிடையாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

பிஎப் ஒருமுறை வாங்கியிருந்தாலும் இந்த உதவித்தொகை கிடையாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : பிஎப் ஒருமுறை வாங்கியிருந்தாலும் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 27, 2026, 03:44 PM IST
  • வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை
  • பிஎப் பெற்றிருந்தால் விண்ணப்பிக்க முடியாது
  • தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Trending Photos

சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
camera icon6
Lunar Eclipse 2026
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: வைரலாகும் புகைப்படங்கள்
camera icon7
Rashmika–Vijay Wedding
விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: வைரலாகும் புகைப்படங்கள்
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
camera icon7
IRCTC
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
camera icon8
Special Pension
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
பிஎப் ஒருமுறை வாங்கியிருந்தாலும் இந்த உதவித்தொகை கிடையாது - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்போற்றோருக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது. பத்தாம் வகுப்பு தோல்வி அடைந்தவர்கள் முதல் டிகிரி படித்தவர்கள் வரை வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தால் இந்த உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த உதவித் தொகை ஆண், பெண் என இருபாலரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். அந்தந்த மாவட்டங்களில் செயல்படும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலங்களில் நேரடியாகவோ அல்லது https://employmentexchange.tn.gov.in/ என்ற வெப்சைட்டிலோ விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தநிலையில், இத்திட்டத்தில் புதிய அப்டேட் வந்துள்ளது. வேலைக்கு சென்று யாரேனும் ஒரே ஒருமுறை பிஎப் பெற்றிருந்தாலும், அவர்கள் இந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறியுள்ளார். அதில், யாரெல்லலாம் இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு :

வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து ஐந்தாண்டுகள் தொடர்ந்து புதுப்பித்து எவ்வித வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்காத படித்த இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் தமிழக அரசால் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாதாந்திர உதவித்தொகை அவரவர் கல்வி தகுதிக்கு ஏற்ப வழங்கப்படுகிறது. 

1. 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் - ரூ.200
2. பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.300
3. 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.400
4. பட்டதாரி மற்றும் முதுநிலை பட்டதாரிகள் - ரூ.600

மாற்றுத் திறனாளிகளாக இருப்பின், 

1. 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் - ரூ.600
2. பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.600
3. 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - ரூ.750
4. பட்டதாரி மற்றும் முதுநிலை பட்டதாரிகள் - ரூ.1000

வயது வரம்பு

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் - 45 வயதிற்குள்
இதர வகுப்பினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் - 40 வயதிற்குள்
மாற்றுத் திறனாளிகள் - உச்ச வயது வரம்பு ஏதும் இல்லை (45 வயதுக்கு மேல் சுய சான்று வழங்க வேண்டும்)

வருமான வரம்பு 

மனுதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு ஏதுமில்லை. மனுதாரர் பள்ளி அல்லது கல்லூரிப்படிப்பை தமிழகத்திலேயே முடித்து இங்கேயே 15 ஆண்டுகள் வசித்தவராக இருக்க வேண்டும். 

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது?

மனுதாரர் முற்றிலுமாக வேலையில்லாதவராக இருக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனத்திற்கு தினமும் சென்று படிக்கும் மாணவ மாணவியராக இருக்கக் கூடாது. ஆனால் தொலைதூரக்கல்வி மற்றும் அஞ்சல் வழிக்கல்வி கற்கும் மனுதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மனுதாரர் உதவித்தொகை பெறும் காலங்களில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகப் பதிவினைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்து வருபவராக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவினை புதுப்பித்து பொது மனுதாரர்கள் 5 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளி மனுதாரர் எனில் பதிவுசெய்து ஓராண்டு முடிவுற்று வேலையில்லாமல் காத்திருப்பவர் https://employmentexchange.tn.gov.in/ என்ற இணையத்தளத்திலிருந்தோ அல்லது மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரிலோ இப்படிவத்தினை பெற்று பூர்த்தி செய்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பத்தாரர் தனியாரிடமிருந்து ஊதியமோ அல்லது அரசிடமிருந்து வேறு எந்த வகையிலும் எந்தவிதமான உதவித்தொகையும் பெறுபவராக இருத்தல் கூடாது. ஒருமுறை பணிநியமனம் பெற்றாலும் (PF-தொகை பிடிக்கப்பட்டிருந்தால்) பதிவுதாரர் வேலைவாய்ப்பற்றோர் எனும் தகுதியை இழந்தவராகவே கருதப்படுவார். இந்த உதவித்தொகை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் உடனடியாக மேற்கண்டவாறு படிவங்களை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: TN Govt | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வாகனம் வாங்க இனி அனுமதி தேவையில்லை -புதிய விதி!

மேலும் படிக்க: குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentunemployment schemeTN govt welfare scheme 2026PF ruleTamil Nadu Government Latest Update

Trending News