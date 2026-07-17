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வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை : விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Unemployment Assistance Scheme  : வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதியை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:43 PM IST
வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை : விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி அறிவிப்பு!
Image Credit: Tamil Nadu Unemployment Assistance Scheme 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை : விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி அறிவிப்பு!
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