/இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை.. எப்படி பெறலாம்? தமிழக அரசின் அசத்தல் திட்டம்

Unemployment Assistance Scheme - Tamil Nadu: தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. இளைஞர்களின் வேலையில்லா பிரச்சினைக்கு நிவாரணம் அளிக்க தமிழக அரசு பலவிதத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அதில் வேலை கிடைக்கும் வரை இளைஞர்களுக்கு நிதி ஆதரவை அளிக்கும் வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கான மாத உதவித்தொகை திட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது. மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் வழிகாட்டு மையத்தில் பதிவு செய்து, வேலை பெறுவதற்காக செயல்பாட்டுப் பதிவேட்டின் (Live Register) படி ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேலாகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த 'வேலையின்மை உதவித்தொகைத் திட்டம்' தொடங்கப்பட்டது.
வேலை தேடும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் இந்த வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்தின் மூலம் நிதி நிவாரணம் கிடைக்கிறது. மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைந்தது ஒரு ஆண்டாவது செயல்பாட்டுப் பதிவேட்டில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதே அவர்கள் இந்த உதவியைப் பெறுவதற்கான தகுதி வரம்பு ஆகும். இருப்பினும், இவர்களுக்குப் பெற்றோரின் வருமானம் மற்றும் வயது வரம்பு குறித்த எந்தக் கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை.
இந்த திட்டத்தின் மூலம், அவரவர் கல்வித் தகுதிக்கேற்ப ரூ.200 முதல் ரூ.1000 வரை நேரடியாக பயனாளியின் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு ஆன்லைனிலும், ஆஃப்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். வேலை தேடி அலையும் இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வரையில் நிதி உதவியை அளிக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கிராமப்புற மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு இந்த திட்டம் குறைந்தபட்ச நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.
பொதுப் பிரிவினர்
|கல்வித் தகுதி
|உதவித்தொகை அளவு (மாதத்திற்கு)
|SSLC/10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்கள்
|ரூ.200
|SSLC/10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்
|ரூ.300
|HSC/12-ம் வகுப்பு
|ரூ.400
|பட்டதாரிகள்
|ரூ.600
மாற்றுத்திறனாளிகள்
|கல்வித் தகுதி
|உதவித்தொகை அளவு (மாதத்திற்கு)
|எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர்கள் முதல் SSLC/10-ம் வகுப்பு வரை
|ரூ.600
|HSC/12-ம் வகுப்பு
|ரூ.750
|பட்டதாரிகள்
|ரூ.1,000
பொதுப் பிரிவினர்
மாற்றுத்திறனாளிகள்
ஆஃப்லைன் செயல்முறை:
ஸ்டெப்-1: விண்ணப்பதாரர் தனது மாவட்டத்திலுள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலக மையத்திலிருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஸ்டெப்-2: விண்ணப்பப் படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை, குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறைப்படி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
ஸ்டெப்-3: தேவையான ஆவணங்களை இணைக்கவும்
ஸ்டெப்-4: விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பப் படிவத்தையும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்களையும் தனது மாவட்டத்தின் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைன் செயல்முறை:
ஸ்டெப்-1: விண்ணப்பதாரர் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
ஸ்டெப்-2: 'உள்நுழை' (login) என்பதைக் கிளிக் செய்து, அரசு/பொதுத்துறை அல்லது தனியார் துறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ஸ்டெப்-3: பதிவு செய்தல்/புதிய கணக்கை உருவாக்குதல் (registration/create new account) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ஸ்டெப்-4: தேவையான விவரங்களை நிரப்பவும்.
ஸ்டெப்-5: தேவையான ஆவணங்களை இணைக்கவும்.
ஸ்டெப்-6: சமர்ப்பிக்கவும்.
வேலையின்மை உதவித்தொகைத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க பின்வரும் ஆவணங்கள் தேவைப்படும்:
1. கீழ்க்கண்ட அடையாளச் சான்றுகளில் ஏதேனும் ஒன்று:
2. தமிழ்நாடு வசிப்பிடச் சான்றிதழ்.
3. கடவுச்சீட்டு அளவு புகைப்படம்.
4. மின்னஞ்சல் முகவரி.
5. அலைபேசி எண்.
6. வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்.
7. சாதிச் சான்றிதழ்.
8. சுய உறுதிமொழிப் பத்திரம்.
9. மருத்துவச் சான்றிதழ். (மாற்றுத்திறனாளி என்பதற்கான சான்றாக).
10. கல்விச் சான்றிதழ்கள். (படிப்பறிவு பெற்றிருந்தால்).
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற நினைப்பவர்கள், தங்களின் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்குச் சென்று விண்ணப்பங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி, அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள வாயிலாகவும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மிக முக்கியமாக, இந்த உதவித்தொகையைப் பெறுவதால் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் செய்துள்ள பதிவு எக்காரணம் கொண்டும் ரத்து செய்யப்படாது என்பதை பயனாளிகள் நிலைவில் கொள்ள வேண்டும். தகுதியான வேலை கிடைக்கும் வரை இளைஞர்களுக்கு ஒரு தற்காலிக நிதி ஆதாரமாக இந்த திட்டம் இருக்கிறது. வேலையின்மை ஒரு பூதாகரமான பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசின் இந்த திட்டம் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு பெரிய நிவாரணமாக அமைகிறது.