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இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை.. எப்படி பெறலாம்? தமிழக அரசின் அசத்தல் திட்டம்

TN Government Scheme: இந்த திட்டத்தின் மூலம், அவரவர் கல்வித் தகுதிக்கேற்ப ரூ.200 முதல் ரூ.1000 வரை நேரடியாக பயனாளியின் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு ஆன்லைனிலும், ஆஃப்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:18 PM IST
இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை.. எப்படி பெறலாம்? தமிழக அரசின் அசத்தல் திட்டம்
Image Credit: TN Government Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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