/மாதம் ரூ.1000 வரை அரசு நிதியுதவி! படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் படித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் இளைஞர்களின் பொருளாதாரத் தேவைகளை ஓரளவுக்குப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தமிழக அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் சார்பில் "படித்த வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கான உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம்" செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கந்தசாமி தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
யாரெல்லாம் இந்த உதவித்தொகையைப் பெறலாம், அதற்கான தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்னென்ன என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இதோ:
கல்வித் தகுதியும் உதவித்தொகை விவரமும் (மாதம் ஒன்றுக்கு):
மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப இந்த உதவித்தொகை பிரித்து வழங்கப்படுகிறது.
பொதுப் பிரிவினர்:
SSLC (10-ஆம் வகுப்பு) தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு – ரூ.200/-
SSLC தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு – ரூ.300/-
மேல்நிலைக்கல்வி (12-ஆம் வகுப்பு) தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு – ரூ.400/-
பட்டதாரிகளுக்கு (Degree Holders) – ரூ.600/-
மாற்றுத்திறனாளிகள்:
SSLC மற்றும் அதற்கு கீழ் படித்தவர்களுக்கு – ரூ.600/-
மேல்நிலைக்கல்வி (12-ஆம் வகுப்பு) தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு – ரூ.750/-
பட்டதாரிகளுக்கு (Degree Holders) – ரூ.1000/-
விண்ணப்பிப்பதற்கான முக்கிய தகுதிகள்:
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகப் பதிவு: SSLC அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கல்வித் தகுதியுடன் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொடர்ந்து புதுப்பித்திருக்க வேண்டும். (முறையாகப் பள்ளியில் படித்து 10-ஆம் வகுப்பு தோல்வி அடைந்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்). மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்து 1 வருடம் முடிந்திருந்தாலே போதுமானது.
வயது வரம்பு: 30.06.2026 அன்றைய தேதியின்படி எஸ்சி/எஸ்டி (SC/ST) பிரிவினருக்கு 45 வயதும், இதர பிரிவினருக்கு 40 வயதும் கடந்திருக்கக் கூடாது.
குடும்ப வருமானம்: விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
கல்வி நிலை: விண்ணப்பதாரர் பள்ளி அல்லது கல்லூரிகளில் நேரடியாகப் படித்துக் கொண்டிருக்கக் கூடாது (அஞ்சல் வழியில் படிப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்).
இருப்பிடம்: தங்களது பள்ளி/கல்லூரிக் கல்வியை முழுமையாகத் தமிழ்நாட்டில் முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது பெற்றோர்/பாதுகாவலர் குறைந்தது 15 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் குடியிருந்திருக்க வேண்டும்.
இதர நிபந்தனைகள்: விண்ணப்பதாரர் முற்றிலும் வேலையில்லாதவராக இருக்க வேண்டும் (சுய வேலைவாய்ப்பிலும் ஈடுபட்டிருக்கக் கூடாது). மேலும், கலைஞர் உரிமைத்தொகை அல்லது வேறு எந்தவொரு அரசு நிதியுதவியையும் பெறுபவராக இருக்கக் கூடாது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியாது?
பொறியியல், மருத்துவம், விவசாயம், கால்நடை அறிவியல் போன்ற தொழில்நுட்பப் பட்டங்கள் பெற்றவர்கள் இவ்வுதவித்தொகை பெற தகுதியற்றவர்கள் ஆவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
தகுதியுடையவர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை https://tnvelaivaaippu.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அல்லது மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரில் அணுகியும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
முதல்முறையாக விண்ணப்பிப்பவர்கள், பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பப் படிவத்துடன் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் துவங்கப்பட்ட கணக்குப் புத்தகம் (Bank Passbook), ஆதார் கார்டு, குடும்ப அட்டை மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை ஆகியவற்றுடன் மாவட்ட தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பழைய பயனாளிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு:
ஏற்கனவே இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற்று வரும் பொது மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகள், தங்களது சுயஉறுதி ஆவணத்தினை (Self-Declaration) நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்