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மாதம் ரூ.1000 வரை அரசு நிதியுதவி! படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government : படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரை உதவித்தொகை வரை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:41 PM IST
மாதம் ரூ.1000 வரை அரசு நிதியுதவி! படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu Unemployment Assistance SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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