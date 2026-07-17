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UPSC தேர்வர்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகை: அரசு அதிரடி அறிவிப்பு – விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil nadu government : UPSC தேர்வர்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:25 PM IST
UPSC தேர்வர்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகை: அரசு அதிரடி அறிவிப்பு – விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu UPSC Scholarship 2027Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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