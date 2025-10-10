English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்! ரூ.15 லட்சம் எளிய கடன், 15% மானியம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு அரசு படித்து வேலைவாய்பற்ற இளைஞர்களுக்கு 15 விழுக்காடு மானியத்துடன் 15 லட்சம் ரூபாய் தொழில் கடன் வழங்குகிறது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:21 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் கடன்
  • ரூ.15 லட்சம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்! ரூ.15 லட்சம் எளிய கடன், 15% மானியம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government: தமிழ்நாடு அரசு படித்து வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு பொன்னான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் படித்த வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் (Unemployed Youth Employment Generation Programme - UYEGP) கீழ் இளைஞர்கள் சொந்த தொழில் கனவை நனவாக்கிக் கொள்ள முடியும். இத்திட்டம் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை வேலை தேடுபவர்களாக அல்லாமல், வேலை கொடுக்கும் தொழில்முனைவோராக மாற்றுவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய தொழில்களைத் தொடங்கத் தேவையான நிதி உதவியையும், குறிப்பிடத்தக்க மானியத்தையும் இத்திட்டம் வழங்குகிறது.

திட்டத்தின் நிதி உதவி மற்றும் மானியம்

இத்திட்டத்தின் கீழ், தொழில் தொடங்க விரும்பும் இளைஞர்கள், வியாபாரம் சார்ந்த தொழில்கள் உட்பட, அதிகபட்சமாக ரூ.15 லட்சம் வரையிலான திட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு வங்கிகளில் கடன் பெறலாம். இந்தக் கடனுக்கு அரசுத் தரப்பில் சிறப்பான மானியம் வழங்கப்படுகிறது. மொத்த திட்ட மதிப்பீட்டில் 25% தொகையை மானியமாகப் பெறலாம். ஒரு தனிநபருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.3.75 லட்சம் வரை இந்த மானியம் கிடைக்கும். இது, தொழில் தொடங்கத் தேவையான ஆரம்ப நிதிச் சுமையைக் கணிசமாகக் குறைத்து, இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும்.

திட்டத்தில் பயன்பெறத் தேவையான தகுதிகள்

இந்தத் திட்டத்தில் இணைவதற்குப் பயனாளிகள் சில அடிப்படைத் தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். எனினும், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு இந்த கல்வித் தகுதியில் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் விதிமுறைகள்

வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, விண்ணப்பதாரருக்குக் குறைந்தபட்சம் 18 வயது நிரம்பியிருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வயது வரம்பு பொதுப் பிரிவினருக்கு 45 ஆகவும், சிறப்புப் பிரிவினருக்கு 55 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள், ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், சிறுபான்மையினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கையர் ஆகியோர் சிறப்புப் பிரிவின் கீழ் வருவார்கள். மேலும், விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் அதிகபட்சமாக ரூ.8 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

என்னென்ன தொழில்கள் தொடங்கலாம்?

அரசு தடை செய்துள்ள பொருட்களைத் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து விற்பனைத் தொழில்களுக்கும் இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெறலாம். உதாரணமாக, மளிகை கடை, பெட்டிக் கடை, பேன்சி ஸ்டோர், ஸ்டேஷனரி கடை, மொபைல்/உபரிபாகங்கள் கடை, வாகன உதிரிபாகங்கள் வாங்கி விற்கும் தொழில் போன்ற வியாபாரம் சார்ந்த தொழில் முயற்சிகளுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள்

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மாவட்டத்தினரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் தகுதியுள்ள இளைஞர்கள், www.msmeonline.tn.gov.in என்ற தமிழக அரசின் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

இந்த அறிவிப்பை இப்போது தருமபுரி  மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர், தருமபுரி மாவட்ட தொழில் மையத்தில் (District Industries Centre) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கூடுதல் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால், மாவட்ட தொழில் மையத்தின் பொது மேலாளர், SIDCO தொழிற்பேட்டை, ஒட்டப்பட்டி, தருமபுரி என்ற முகவரியை நேரடியாக அணுகலாம். மேலும், 8925533941, 8925533942 மற்றும் 04342-230892 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவும் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களைப் பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்  தெரிவித்துள்ளார். இந்த அரிய வாய்ப்பை வேலையற்ற இளைஞர்கள் பயன்படுத்தி, சுயமாகத் தொழில் தொடங்கி வாழ்வில் முன்னேறலாம்.

About the Author
Tamil Nadu governmentUYEGP SchemeBusiness LoanTN govt loanTN Govt Scheme

