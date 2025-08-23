English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இழப்பீட்டு தொகை இனி ரூ.2 லட்சம்

Tamil Nadu Government : உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு விபத்து மரண இழப்பீடு தொகை 2 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 23, 2025, 07:30 AM IST
  • விவசாயிகளுக்கு அரசு கொடுத்த குட் நியூஸ்
  • விபத்து இழப்பீட்டு தொகை 2 லட்சமாக உயர்வு
  • அரசாணை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு

Trending Photos

இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
Tamil
இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!
மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரேஷன் கார்டை வைத்தே நிராகரிக்கப்படபோகும் விண்ணப்பங்கள்!
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரேஷன் கார்டை வைத்தே நிராகரிக்கப்படபோகும் விண்ணப்பங்கள்!
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
மந்தமான கூலி வசூல்? இதுவரை செய்த பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன் எவ்வளவு?
camera icon7
Coolie
மந்தமான கூலி வசூல்? இதுவரை செய்த பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன் எவ்வளவு?
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இழப்பீட்டு தொகை இனி ரூ.2 லட்சம்

Tamil Nadu Government : 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையில் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு, விபத்து மரணத்துக்கான இழப்பீடு, விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்கு நிதி உதவி, இயற்கை மரணத்துக்கான நிதி உதவி, இறுதிச்சடங்கு செய்வதற்கான நிதி உதவி ஆகியவை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார். அந்த அறிவிப்பின்படி, நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு விபத்து மரணத்துக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் இழப்பீட்டுத் தொகை ரூபாய் 1 இலட்சம் என்பதை ரூபாய் 2 இலட்சம் என்றும், விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதிஉதவி ரூபாய் 20 ஆயிரம் என்பதை ரூ. 1 லட்சம் என்றும் உயர்த்தி வழங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.

மேலும், இயற்கை மரணத்துக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதி உதவி ரூபாய் 20 ஆயிரம் என்பதை ரூபாய் 30 ஆயிரம் என்றும், இறுதிச்சடங்குக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதி உதவி ரூபாய் 2,500 என்பதை ரூபாய் 10 ஆயிரம் என்றும் உயர்த்தி வழங்கிடவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொர்ந்து இது தொடர்பான அரசாணை இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய அரசாணையின்படி, நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு, விபத்து மரணத்துக்கான இழப்பீடு ரூ.1,00,000/- லிருந்து ரூ.2,00,000/- ஆகவும், விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்கு நிதி உதவி ரூ.20,000/-லிருந்து ரூ.1,00,000/- ஆகவும், இயற்கை மரணத்துக்கான நிதி உதவி ரூ.20,000/-லிருந்து ரூ.30,000/-ஆகவும், இறுதிச்சடங்கு செய்வதற்கான நிதி உதவி ரூ.2,500/-லிருந்து ரூ.10,000/-ஆகவும் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவலை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார்.

உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம்

தமிழ்நாட்டில், முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டமானது, தமிழக சிறு, குறு விவசாயிகள், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் நபர்கள், குத்தகைதாரர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தோர்களின் கல்வி, சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரநிலை ஆகியவற்றின் முன்னேற்றத்திற்கென செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

யாரெல்லாம் பயனடைவார்கள்?

இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவிதொகை பெற 2.50 ஏக்கருக்கு மேற்படாத நன்செய் நிலம் அல்லது 5.00 ஏக்கருக்கு மேற்படாத புன்செய் நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருந்து மற்றும் அந்த நிலத்தில் நேரடியாக பயிர் செய்யும் 18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ள அனைத்து குறு/சிறு விவசாயிகள் (நேரடி விவசாயம் செய்பவர்) பயனடைவார்கள். மேலும், விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஊதியத்திற்காகவோ அல்லது குத்தகை அடிப்படையிலோ ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் மூல உறுப்பினர்களாக பதிவு பெற தகுதி உள்ளவர்களாவர். அவர்களைச் சார்ந்து வாழும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் இத்திட்டத்தின்கீழ் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்ய தகுதியானவர்கள்.

மேலும் படிக்க | ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் எப்போழுது அமலுக்கு வரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | விவசாயிகள் சொந்த நிலம் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentUzhavar Paadhukaapu SchemeAccident Death CompensationChief Minister farmer schemeLatest Update

Trending News