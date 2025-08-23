உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இழப்பீட்டு தொகை இனி ரூ.2 லட்சம்

Tamil Nadu Government : 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையில் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு, விபத்து மரணத்துக்கான இழப்பீடு, விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்கு நிதி உதவி, இயற்கை மரணத்துக்கான நிதி உதவி, இறுதிச்சடங்கு செய்வதற்கான நிதி உதவி ஆகியவை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார். அந்த அறிவிப்பின்படி, நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு விபத்து மரணத்துக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் இழப்பீட்டுத் தொகை ரூபாய் 1 இலட்சம் என்பதை ரூபாய் 2 இலட்சம் என்றும், விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதிஉதவி ரூபாய் 20 ஆயிரம் என்பதை ரூ. 1 லட்சம் என்றும் உயர்த்தி வழங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இயற்கை மரணத்துக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதி உதவி ரூபாய் 20 ஆயிரம் என்பதை ரூபாய் 30 ஆயிரம் என்றும், இறுதிச்சடங்குக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதி உதவி ரூபாய் 2,500 என்பதை ரூபாய் 10 ஆயிரம் என்றும் உயர்த்தி வழங்கிடவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொர்ந்து இது தொடர்பான அரசாணை இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய அரசாணையின்படி, நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு, விபத்து மரணத்துக்கான இழப்பீடு ரூ.1,00,000/- லிருந்து ரூ.2,00,000/- ஆகவும், விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்கு நிதி உதவி ரூ.20,000/-லிருந்து ரூ.1,00,000/- ஆகவும், இயற்கை மரணத்துக்கான நிதி உதவி ரூ.20,000/-லிருந்து ரூ.30,000/-ஆகவும், இறுதிச்சடங்கு செய்வதற்கான நிதி உதவி ரூ.2,500/-லிருந்து ரூ.10,000/-ஆகவும் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவலை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார்.
உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில், முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டமானது, தமிழக சிறு, குறு விவசாயிகள், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் நபர்கள், குத்தகைதாரர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தோர்களின் கல்வி, சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரநிலை ஆகியவற்றின் முன்னேற்றத்திற்கென செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
யாரெல்லாம் பயனடைவார்கள்?
இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவிதொகை பெற 2.50 ஏக்கருக்கு மேற்படாத நன்செய் நிலம் அல்லது 5.00 ஏக்கருக்கு மேற்படாத புன்செய் நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருந்து மற்றும் அந்த நிலத்தில் நேரடியாக பயிர் செய்யும் 18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ள அனைத்து குறு/சிறு விவசாயிகள் (நேரடி விவசாயம் செய்பவர்) பயனடைவார்கள். மேலும், விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஊதியத்திற்காகவோ அல்லது குத்தகை அடிப்படையிலோ ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் மூல உறுப்பினர்களாக பதிவு பெற தகுதி உள்ளவர்களாவர். அவர்களைச் சார்ந்து வாழும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் இத்திட்டத்தின்கீழ் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்ய தகுதியானவர்கள்.
