/Weather Report | அடுத்த ஐந்து நாள்... கனமழை எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை மையம் சொன்ன தகவல் என்ன?

தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை தீவிரமடையும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வளிமண்டலத்தில் உருவாகியுள்ள இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதைகளின் தாக்கத்தால், பல மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு இருப்பதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5.8 கி.மீ. உயரத்தில் வட உள் கர்நாடகத்திலிருந்து குமரிக்கடல் வரை தென் கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது.
இதனுடன், தெற்கு குஜராத்திலிருந்து கேரளா வரை மற்றொரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதையும் உருவாகியுள்ளது. இந்த இரண்டு அமைப்புகளின் தாக்கத்தால் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்யும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி நீலகிரி, தேனி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ. வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் புதுச்சேரியிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அதே நேரத்தில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், காவிரி டெல்டா பகுதிகள், வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்காலில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள், வட கடலோர தமிழகத்தின் சில பகுதிகள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் மிதமான மழை தொடரும்.
ஆகஸ்ட் 5 முதல் 8 ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், வட கடலோர தமிழக பகுதிகள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் தொடர்ந்து மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மற்ற மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
தென் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் இருக்காது.
கனமழை மற்றும் பலத்த காற்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். மலைப்பகுதிகள், ஆற்றங்கரைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். மழை தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து, உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவது பாதுகாப்பானது.