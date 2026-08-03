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Weather Report | அடுத்த ஐந்து நாள்... கனமழை எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை மையம் சொன்ன தகவல் என்ன?

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதைகள் காரணமாக ஆகஸ்ட் 8 வரை பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, தேனி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 03, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:49 AM IST
Weather Report | அடுத்த ஐந்து நாள்... கனமழை எச்சரிக்கை: சென்னை வானிலை மையம் சொன்ன தகவல் என்ன?
Image Credit: AI Generated | TN Weather Update: Heavy Rain Alert Across Tamil Nadu Till August 8

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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