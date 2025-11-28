தமிழ்நாட்டில் வடமாநில வாக்காளர்கள் பதிவு? முக்கிய தகவல்

TN Voter List Update : தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடக்கும் நிலையில் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு அச்சம் மற்றும் குழப்பம் இருக்கிறது. தங்களின் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்குமா? என்ற கேள்வி பலருக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறது. கூடவே, வட மாநில வாக்காளர்கள் தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களின் பெயரை சேர்க்க முயல்வதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு பொதுவெளியில் இருக்கிறது. இது குறித்து தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சி தலைவர்களே தங்களின் சந்தகேத்தை வெளிப்படையாக எழுப்பியுள்ளனர். இந்த சூழலில், கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அம்மாவட்டத்தில் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வாக்காளர் கூட பதிவு செய்யவில்லை என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின் படி, 04.11.2025 முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு தீவிர திருத்த கணக்கீட்டு படிவம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதனடிப்படையில் நமது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், குளச்சல், பத்மநாபபுரம், விளவங்கோடு. கிள்ளியூர் ஆகிய 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மொத்தம் 15,92,872 வாக்காளர்கள் உள்ளார்கள். ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கு வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுப்புப் படிவங்களை வழங்கி, பூர்த்தி செய்த படிவங்களை திரும்ப பெற்று, இணையத்தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதனடிப்படையில் நமது மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 04.11.2025 முதல் 13.11.2025 வரை 15,52,817 கணக்கீட்டு படிவங்கள் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த வாக்காளர் கணக்கீட்டு பட்டியலில் 97.49 சதவீதம் ஆகும். மேலும், கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,30,464 கணக்கீட்டு படிவங்களும், நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,81,226 கணக்கீட்டு படிவங்களும், குளச்சல் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,09,874 கணக்கீட்டு படிவங்களும், பத்மநாபபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,87,446 கணக்கீட்டு படிவங்களும், விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,78,332 கணக்கீட்டு படிவங்களும், கிள்ளியூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2,04,842 கணக்கீட்டு படிவங்கள் என மொத்தம் 11,92,514 கணக்கீட்டு படிவங்கள் பெறப்பட்டு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குடியிருப்பார்களை கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம்
தொடர்ந்து அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் கணக்கீட்டு படிவங்களை பூர்த்தி செய்யும் பணியில் துரிதமாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட நாகர்கோவில் மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் வாக்காளர்கள் பணி நிமித்தம் காரணமாக வெளியூர்கள், வெளிநாடுகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளதால் கணக்கீட்டு படிவங்கள் வழங்குவதில் சில சிரமங்கள் உள்ளன. தற்போது வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வாயிலாக அவர்களை தொடர்பு கொண்டு படிவங்கள் வழங்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
வடமாநில வாக்காளர்கள் இடம்பெறவில்லை
மேலும் சுனாமி பேரிடர் காலங்களில் மற்றும் திருமணமாகி வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்த வாக்காளர்களை கண்டறிந்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் 2026 ல் அவர்கள் பெயர்கள் இடம்பெயர்வதற்கு அந்தந்த கிராமங்களில் உள்ள அமைப்புகளின் மூலமாக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மலைவாழ் பகுதிகளில் வசிக்கும் வாக்காளர்கள் கணக்கீட்டு படிவங்களை பூர்த்தி செய்வதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணி துரிதமாக ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுநாள் வரை வடமாநிலங்களை சேர்ந்த எந்தவொரு வாக்காளர்களும் நமது கன்னியாகுமரி மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
புதிய வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்க்கும் பணி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின் படி, அடுத்த மாதம் முதல் படிவங்கள் வழங்கப்படும். தொடர்ந்து மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வாக்காளர்கள் தங்கள் படிவங்களை நடைபெற்று வரும் முகாம்களிலோ, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்களிடம் அளிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து மாநகராட்சி அலுவலகத்திலும் ஒப்படைக்கலாம். நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஊராட்சி பகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர்கள் தங்கள் கணக்கீட்டு படிவங்களை அந்தந்த பகுதிகளுக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்களிடம் இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் வழங்க வேண்டும்.
வாக்காளர்களுக்கு வேண்டுகோள்
பொதுமக்களுக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள வேண்டுகோளில், வாக்காளர்களாகிய நீங்கள் கணக்கீட்டு படிவங்களை திரும்ப வழங்குவதன் மூலம் உங்களது படிவங்களை சரிபார்த்து, இணையத்தளத்தில் பதிவேற்றுவதற்கான நடைமுறைகளை செய்படுத்த முடியும் என தெரிவித்துள்ளார். எனவே நீங்கள் அனைவரும் வாக்குசாவடி நிலை முகவர்களிடம் படிவங்களை ஒப்படைத்து, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி, உங்களது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
