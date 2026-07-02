/ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், வீடு மற்றும் மனை வாங்கும் பொதுமக்களின் நலனைப் பாதுகாக்கவும் தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (TNRERA) புதிய அதிரடி சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அச்சு ஊடகங்கள், மின்னணு ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிடப்படும் விளம்பரங்களில் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளைத் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன.
ஆணையத்தின் புதிய உத்தரவின்படி, விளம்பரங்களில் செய்யப்படும் தவறுகள் முதன்மை விதிமீறல்கள் மற்றும் சாதாரண விதிமீறல்கள் என இரு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் இன்னும் பதிவு செய்யப்படாத திட்டங்களை விளம்பரம் செய்வது கடுமையான குற்றமாகக் கருதப்படும்.
மேலும், பதிவு செய்யப்பட்ட திட்டமாக இருந்தாலும், தங்களது விளம்பரத்தில் TNRERA பதிவு எண் மற்றும் Form C படிவத்தின் QR கோடு ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடாமல் இருப்பது அல்லது அவை பொதுமக்கள் படிக்கும்படி தெளிவாக இல்லாமல் இருப்பது கடுமையான விதிமீறலாகும். தவறான அல்லது மக்களை திசைதிருப்பும் வகையிலான வேறொரு திட்டத்தின் QR கோடைப் பயன்படுத்துவதும், சந்தை விலை அல்லது பிற திட்டங்களின் விலையோடு தங்களது திட்டத்தின் விலையை ஒப்பிட்டு விளம்பரம் செய்வதும் கடுமையான விதிமீறல்களின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட திட்டமாக இருந்து, விளம்பரத்தில் பதிவு எண்ணைக் குறிப்பிட்டுவிட்டு ஆனால் Form C இன் QR கோடைத் தெளிவில்லாமல் கொடுப்பது அல்லது தராமல் இருப்பது சாதாரண விதிமீறலாகக் கருதப்படும். அதேபோல் QR கோடை வழங்கிவிட்டு பதிவு எண்ணைக் குறிப்பிடாமல் இருப்பது, விளம்பரத்தில் TNRERA-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியை அச்சிடாமல் இருப்பது மற்றும் கட்டுமான நிறுவனத்தின் அலுவலக முகவரியைக் குறிப்பிடாமல் இருப்பதும் இதில் அடங்கும். மேலும், ரியல் எஸ்டேட் சட்ட வரம்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு விளம்பரம் செய்யும்போது "RERA Exempted Projects" என்று குறிப்பிடத் தவறினாலும் அது விதிமீறலாகவே எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களுக்கு, அவர்கள் செயல்படுத்தும் ஒட்டுமொத்த திட்டத்தின் மதிப்பின் அடிப்படையில் அபராதம் கணக்கிடப்படும் என ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. கடுமையான முதன்மை விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் திட்டங்களின் மதிப்பு ரூ.100 கோடி அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் நேரடியாக ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும். அதுவே ரூ.100 கோடிக்குக் குறைவான மதிப்புடைய திட்டமாக இருந்தால் ரூ.2 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
மறுபுறம், சாதாரண விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் திட்டங்களின் மதிப்பு ரூ.100 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் இருந்தால் ரூ.1 லட்சம் அபராதமும், திட்டத்தின் மதிப்பு ரூ.100 கோடிக்குக் குறைவாக இருந்தால் ரூ.50,000 அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
இந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரிவுகளில் வராத பிற விதிமீறல்கள் ஏதேனும் கண்டறியப்பட்டால், அதன் மீதான அபராதங்களை ஆணையம் அவ்வப்போது தனிப்பட்ட முறையில் முடிவு செய்யும். இதுமட்டுமன்றி, தற்போதைய அபராதத் தொகைகளையும் தாண்டி, தேவைப்பட்டால் 2016 ஆம் ஆண்டின் ரியல் எஸ்டேட் (ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாடு) சட்டத்தின்படி இன்னும் கடுமையான மற்றும் கூடுதல் அபராதங்களை விதிக்கவும் ஆணையத்திற்கு முழு உரிமை உண்டு என்று TNRERA தலைவர் விடுத்துள்ள இந்த அறிவிப்பில் திட்டவட்டமாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.