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ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

ரியல் எஸ்டேட் விளம்பரங்களில் TNRERA பதிவு எண், QR கோடு இல்லையென்றால் ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் என்ற அதிரடி கட்டுப்பாடுகளை விதித்த தமிழ்நாடு அரசு புதிய உத்தரவு அமல்படுத்தியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:48 PM IST
ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை
Image Credit: Tamil Nadu Real Estate New RulesSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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