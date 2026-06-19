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விடாமல் கொட்டும் கனமழை! சென்னையிலும் வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 19) பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:09 AM IST
விடாமல் கொட்டும் கனமழை! சென்னையிலும் வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update Today

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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விடாமல் கொட்டும் கனமழை! சென்னையிலும் வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட்
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