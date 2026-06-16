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கனமழை எச்சரிக்கை.. 9 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது... வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 16) தேனி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நாமக்கல், சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:29 AM IST
கனமழை எச்சரிக்கை.. 9 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது... வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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கனமழை எச்சரிக்கை.. 9 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது... வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
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