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வெளுக்கப்போகுது! தமிழகத்திற்கு கனமழை அலர்ட்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

TN Weather Update: தமிழகத்தில் இன்று கனமழை பெய்யக் கூடும் என வசென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்கும் என வானலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 05, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:31 PM IST
வெளுக்கப்போகுது! தமிழகத்திற்கு கனமழை அலர்ட்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?
Image Credit: TN Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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