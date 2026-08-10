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ஆகஸ்ட் 16 வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு கொட்டும்.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டலக் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, ஆகஸ்ட் 10 முதல் 16 வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 10, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:35 PM IST
ஆகஸ்ட் 16 வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு கொட்டும்.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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