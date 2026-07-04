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பிச்சு உதறபோகுது! இன்று 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 4) கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை  பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:53 AM IST
பிச்சு உதறபோகுது! இன்று 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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