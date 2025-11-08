English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வெளுக்கப்போகுது கனமழை.. தென்மாவட்டங்களுக்கு பறந்த அலர்ட்... வானிலை அப்டேட்!

வெளுக்கப்போகுது கனமழை.. தென்மாவட்டங்களுக்கு பறந்த அலர்ட்... வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Today: தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் கனமழை பெய்யுமா என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:38 PM IST
  • தமிழகத்தில் கனமழை
  • தென்மாவட்டங்களுக்கு முக்கிய அலர்ட்
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு

வெளுக்கப்போகுது கனமழை.. தென்மாவட்டங்களுக்கு பறந்த அலர்ட்... லேட்டஸ் வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest News: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே  தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அக்டோபர் மாதத்தின் இறுதியில் வங்கக் கடலில் உருவாகிய மோந்தா புயல் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்தது. அதன்பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்தில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை

இதற்கிடையில், கடந்த மூன்று தினங்களாக தமிழகம் முழுவதும் லேசான மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையல், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரத்தை பார்ப்போம். சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

மேலும், தமிழக பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக,  2025 நவம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை  மையம் கூறியுள்ளது. 

தென்மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

மேலும், நவம்பர் 9ஆம் தேதியான நாளை தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி  மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.  

நவம்பர் 10ஆம் தேதி தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும்.  நவம்பர் 12ஆம் தேதி தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 13ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.  

சென்னையில் எப்படி? 

சென்னையை பொறுத்தவரை, 2025 நவம்பர் 8,9ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான/மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை  34 முதல் 35 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather TodayChennai RainsChennai rain Updatetamilnadu rains

