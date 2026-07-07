/காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. இன்று மழை வெளுக்கும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

Tamil Nadu Weather Today Update: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை உட்பட வட மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றைய வானிலை நிலவரம் (TN Weather) குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சராசரி கடல் மட்டத்தில் தெற்கு குஜராத்திலிருந்து வடக்கு கேரளா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.mநேற்றுமுன்தினம் (05-07-2026) வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு ஓடிசா-மேற்கு வங்காள கடலோர பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வடக்கு ஒடிசா கடலோர பகுதிகளை பாலசோர் பகுதிகளுக்கு அருகில் 14.30 மணி அளவில் கரையை கடந்தது.
இதன் காரணமாக, இன்றும் (ஜூலை 7), நாளையும் (ஜூலை 8) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 9 முதல் ஜூலை 12ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை இன்று (ஜூலை 7) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும். நாளை முதல் ஜூலை 10ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை இன்று (ஜூலை 7) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில
பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28-29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
DWM DAILY WEATHER REPORT DATED 6TH JULY, 2026#Topic: It’s Show Time for July Summer Conditions – Extended Summer over Tamil Nadu— Delta Weatherman (Hemachander R) (@Deltarains) July 7, 2026
==> Tamil Nadu has been experiencing above normal hot temperature conditions since March. Every month has seen hot and scorching sunshine, with June… pic.twitter.com/piwOt4wKia
டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "மார்ச் மாதத்திலிருந்தே தமிழகத்தில் இயல்புக்கு அதிகமான வெப்பமான வானிலை நிலவி வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் கடும் வெப்பமும் சுட்டெரிக்கும் சூரிய ஒளியும் காணப்பட்டன; குறிப்பாகச் சென்னையில் ஜூன் மாதத்திலேயே பல நாட்கள் வெப்பநிலை 40°C-ஐ எட்டியது.
தென்மேற்குப் பருவமழைக் காலத்தில் வறண்ட மேற்குக் காற்றும், கடல் காற்று வீசாத சூழலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காணப்படும் இயல்பான நிகழ்வுகளாகும். இருப்பினும், இந்த ஆண்டு மாநிலம் அரிதான மற்றும் தீவிரமான வெப்ப நிலைகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது; செப்டம்பர் வரை அடிக்கடி 40°C-க்கு அதிகமான வெப்பநிலை நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு 'எல் நினோ'வின் (El Nino) தாக்கங்கள் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவும் சூழல் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாகும்.
உதாரணமாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொண்டியில் 40.7°C வெப்பநிலையும், நாகப்பட்டினத்தில் 40°C வெப்பநிலையும் பதிவாகின. தொண்டியில் பதிவான 40.7°C வெப்பநிலை இயல்பை விட 6.5°C அதிகமாகும். இது ஜூலை மாதத்திற்கான புதிய வரலாற்றுச் சாதனையாகும். தமிழகத்தில் அடுதத் இரண்டு வாரங்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் வெயில் சுட்டெரிக்கும். இடியுடன் கூடிய மழையின் அளவு இயல்பை விடக் குறைவாகவே இருக்கக்கூடும்” என தெரிவித்துள்ளார்.