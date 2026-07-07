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காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. இன்று மழை வெளுக்கும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

Tamil Nadu Weather Today Update: தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை  மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:02 AM IST
காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. இன்று மழை வெளுக்கும்.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?
Image Credit: Tamil Nadu Weather Today UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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