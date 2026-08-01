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தமிழகத்தில் இந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. வானிலை அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி வரை கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 01, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:39 PM IST
தமிழகத்தில் இந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை.. வானிலை அப்டேட்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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