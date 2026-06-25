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வெயிலுக்கு பிரேக்.. கனமழை கொட்டப்போகுது.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 25) மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:15 AM IST
வெயிலுக்கு பிரேக்.. கனமழை கொட்டப்போகுது.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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