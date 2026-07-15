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தமிழக மக்களே உஷார்! மதுரை, சேலம் உட்பட 19 மாவட்டங்களுக்கு 'வெப்ப அலை' எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ள நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் மதுரை, சேலம், வேலூர் உட்பட 19 மாவட்டங்களுக்குக் கடுமையான வெப்ப அலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:31 PM IST
தமிழக மக்களே உஷார்! மதுரை, சேலம் உட்பட 19 மாவட்டங்களுக்கு 'வெப்ப அலை' எச்சரிக்கை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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தமிழக மக்களே உஷார்! மதுரை, சேலம் உட்பட 19 மாவட்டங்களுக்கு 'வெப்ப அலை' எச்சரிக்கை!
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