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கனமழையுடன் தொடங்கும் ஆகஸ்ட்.. இந்த மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை! வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ள நிலையில், நீலகிரி, கோவை, தேனி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளுக்கு கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 31, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:09 PM IST
கனமழையுடன் தொடங்கும் ஆகஸ்ட்.. இந்த மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை! வானிலை அப்டேட்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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