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விடாமல் கொட்டப்போகுது.. இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 11) இடி, மின்னலுடன மழை வெளுக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:31 AM IST
விடாமல் கொட்டப்போகுது.. இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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