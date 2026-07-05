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வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்? தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கப்போகும் மழை... வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 5) பல்வேறு மாவடடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:45 AM IST
வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்? தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கப்போகும் மழை... வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update TodaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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