/வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம்? தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கப்போகும் மழை... வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை உட்பட வட மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் நேற்று இரவு கூட, தூரல் மழை பெய்தது. இந்த நிலையில், இன்றயை வானிலை நிலவரம் (TN Weather) குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சராசரி கடல் மட்டத்தில் தெற்கு குஜராத்திலிருந்து கர்நாடகா வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. நேற்றுமுன்தினம் (03-07-2026) வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, நேற்று (04-07-2026) காலை 05.30 மணி அளவில் வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு ஓடிசா-மேற்கு வங்காள கடலோர பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுப்பெற்று, 0830 மணி அளவில் அதே பகுதியில் நிலவுகிறது. இது அடுத்த 3 நாள்களில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடக்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு சத்தீஸ்கர் பகுதிகளை அடையக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று (ஜூலை 05) தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 6 முதல் ஜூலை 10ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, ஜூலை 5ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 8ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில்
அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று குறையக்கூடும். தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. மேலும், தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இன்று (ஜூலை 5) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வானிலை குறித்து பதிவிட்டிருப்பதாவது, ஒடிசா கடற்கரைக்கு அப்பால், வடமேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் நிலவிய குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதியாக வலுவடைந்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால், அடுத்த 72 மணி நேரத்திற்கு கொங்கண் கடற்கரைப் பகுதிகளில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடையக்கூடும்.
குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதியின் தாக்கம் காரணமாக, இக்காலகட்டத்தில் மகாராஷ்டிரா, கோவா மற்றும் குஜராத்தின் கடலோரப் பகுதிகள் (கொங்கண் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்) ஆகியவற்றில் மிகக் கனமழை முதல் அதி கனமழை வரை பெய்யக்கூடும். பரவலாகக் கனமழை முதல் மிகக் கனமழையும், ஆங்காங்கே மிக அதிகனமழையும் பெய்யக்கூடும்.
மும்பை, புனே மற்றும் கோவா ஆகிய நகரங்களில் வசிப்பவர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மிக அவசியமான தேவை இருந்தாலன்றி, அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மும்பை நகருக்குள் அத்தியாவசியமற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்கவும்.