  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குமரி டூ நீலகிரி.. அடுத்த 5 நாளுக்கு வெளுக்கும் மழை.. வானிலை அப்டேட் இதோ!

குமரி டூ நீலகிரி.. அடுத்த 5 நாளுக்கு வெளுக்கும் மழை.. வானிலை அப்டேட் இதோ!

Tamil Nadu Weather Latest: தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். குறிப்பாக, இன்று (மார்ச் 8) கன்னியாகுமரி, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில்  மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 8, 2026, 04:16 PM IST
  • குமரி, நீலகிரியில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு
  • அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்
  • சென்னைக்கு எப்படி?

குமரி டூ நீலகிரி.. அடுத்த 5 நாளுக்கு வெளுக்கும் மழை.. வானிலை அப்டேட் இதோ!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் தற்போது வறண்ட வானிலை நிலவி வருகிறது. மார்ச் மாதத்தில் இருந்தே வெயிலின் தான் சற்று அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இன்னும் மே மாதமே வராத நிலையில், இப்போதே சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் இருக்கிறது.  ஆனால், நீலகிரி, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மேகமூட்டத்துடனும், அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து  சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது. 

Tamil Nadu Weather Update: அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் 

அதன்படி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, மார்ச் 8ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் மிக லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச 9ஆம் தேதி நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிக லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்ப்பட்டுள்ளது. 

மார்ச் 10ஆம் தேதி தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 11, 12ஆம் தேதிகளில் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிக லேசானது முதல் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.  மார்ச் 13,14ஆம் தேதிகளில் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Tamil Nadu Weather Update: அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை, மார்ச் 8ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. மார்ச் 9 முதல் மார்ச் 12ம் தேதி வரை  தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2-3° செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை,  மார்ச் 8ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒரு சில இடங்களில் 2 -3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். 

மார்ச் 9 முதல் மார்ச் 12ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும். மார்ச் 8ஆம் தேதி அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், வேலூர், ராணிபேட்டை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு பகுதிகளில் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மார்ச் 8ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. மார்ச் 9ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 12ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை சற்று உயரக்கூடும். மார்ச் 7 முதல் மார்ச் 11ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

Tamil Nadu Weather Update: சென்னையில் வானிலை எப்படி? 

இன்று (08-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். நாளை (09-03-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் மிக லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில இன்று முதல் மார்ச் 12ம் தேதி வரை எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

