கனமழை விடாது.. தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. சென்னையில் எப்படி?

Tamil Nadu Rain Update: தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே, தமிழகத்தில் நல்ல பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, அக்டோபர் மாதத்தில் மோந்தா புயல் காரணமாக மழை வெளுத்து வாங்கியது. அதன்பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வந்தாலும், சென்னை உட்பட வட மாவட்டங்களில் மழை பெய்யவில்லை.
தென் தமிழகத்தில் கனமழை வெளுக்கும்
இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்ப்போம். அதாவது. தென் இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் 2025 நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் 26ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025 நவம்பர் 14ஆம் தேதி திருநெல்வேலி, தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்து. தொடர்ந்து, நவம்பர் 15ஆம் தேதி கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும்.
எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?
நவம்பர் 16ஆம் தேதி மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும். நவம்பர் 17ஆம் தேதி திருவாரூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 18ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியும், 25 முதல் 26 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி
இந்திய வானிலை மையம் அறிவிப்பின்படி, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் நவம்பர் 21ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என இந்திய வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. மேலும், இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த நாள் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கனவே, வடகிழக்கு பருவமழை தொடக்க காலத்தில், வங்கக் கடலில் உருவாகிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது. எனவே, வரும் நாட்களில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் பெரிய அளவில் மழை கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.