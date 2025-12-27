English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கடும் குளிர்.. மழையும் இருக்கும்! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்!

கடும் குளிர்.. மழையும் இருக்கும்! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 27, 2025, 03:08 PM IST
  • அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும்
  • தென் மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்
  • சென்னையில் எப்படி?

Trending Photos

ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!
ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க
camera icon7
Pan card
ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க
2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ
camera icon6
Year ender 2025
2025 Year Ender: உலகத்தையே வைப் செய்ய வைத்த டாப் தமிழ் ஹிட்ஸ் இதோ
ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?
camera icon7
Lowest Obesity Rates
ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?
கடும் குளிர்.. மழையும் இருக்கும்! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest News: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. குறிப்பாக, நவம்பர் மாதத்தில் உருவாகிய டிட்வா புயல் காரமணாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. மேலும், தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழையும் பெய்தது. அதன் பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் பனி வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

5 நாட்களுக்கு மழை இருக்கும்

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, 2025 டிசம்பர் 27,28ஆம் தேதிகளில் தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், டிசம்பர் 29ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் இருக்கும்டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 1ஆம் தேதி வரை தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை, டிசம்பர் 27,28ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களிலும் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20 முதல் 21 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வெதர்மேன் சொன்ன முக்கிய தகவல்

இகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தென்னிந்தியாவின் மலைவாசஸ்தலங்களில் ஊட்டி மிகவும் குளிராக உள்ளது. மேலும் ஊட்டியில் உறைபனி தொடர்கிறது. ஊட்டியில் 5.6 டிகிரி செல்சியஸ், கொடைக்கானலில் 7.2, குன்னூர் 8.4, ஏற்காடு 10.0, வால்பாறையில் 10.5 டிகிரி செல்சியஸ் இருப்பதாக அவர்கள் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட 1 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பாக 433.1 மி.மீ மழை பெய்யும். ஆனால், 2025ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை 427.2 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை 8 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது. சென்னையில் இயல்பாக 788.8 மி.மி மழை பெய்யும் நிலையில், தற்போது 724.8 மி.மீ மழை மட்டுமே பெய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்! தமிழக அரசின் சூப்பரான வேலை.. தமிழ் தெரிந்தால் போதும்

மேலும் படிக்க: சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்... வருகிறது ஸ்மார்ட் சிக்னல் - இதனால் என்ன பயன் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather TodayChennai RainsChennai rain Updatetamilnadu rains

Trending News