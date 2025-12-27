கடும் குளிர்.. மழையும் இருக்கும்! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Latest News: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. குறிப்பாக, நவம்பர் மாதத்தில் உருவாகிய டிட்வா புயல் காரமணாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. மேலும், தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழையும் பெய்தது. அதன் பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே தமிழகம் முழுவதும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் பனி வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
5 நாட்களுக்கு மழை இருக்கும்
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, 2025 டிசம்பர் 27,28ஆம் தேதிகளில் தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்காலில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், டிசம்பர் 29ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் இருக்கும். டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 1ஆம் தேதி வரை தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் எப்படி?
சென்னையை பொறுத்தவரை, டிசம்பர் 27,28ஆம் தேதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களிலும் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20 முதல் 21 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வெதர்மேன் சொன்ன முக்கிய தகவல்
இகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தென்னிந்தியாவின் மலைவாசஸ்தலங்களில் ஊட்டி மிகவும் குளிராக உள்ளது. மேலும் ஊட்டியில் உறைபனி தொடர்கிறது. ஊட்டியில் 5.6 டிகிரி செல்சியஸ், கொடைக்கானலில் 7.2, குன்னூர் 8.4, ஏற்காடு 10.0, வால்பாறையில் 10.5 டிகிரி செல்சியஸ் இருப்பதாக அவர்கள் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட 1 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பாக 433.1 மி.மீ மழை பெய்யும். ஆனால், 2025ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை 427.2 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை 8 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது. சென்னையில் இயல்பாக 788.8 மி.மி மழை பெய்யும் நிலையில், தற்போது 724.8 மி.மீ மழை மட்டுமே பெய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
