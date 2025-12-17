தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை! காலையில் கடும் குளிர்.. வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest News: வடகிழக்கு பருவமழை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. குறிப்பாக, டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. நவம்பர் மாதத்தில் நல்ல மழை பெய்து வந்த நிலையில், டிசம்பர் மாதத்தில் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு இல்லை. இதற்கிடையில், கடந்த இரண்டு நாட்ளாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பா?
குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்தது. நேற்று கூட, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்தது. இன்று (டிசம்பர் 17) காலை முதலே தமிழகம் முழுவதும் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இந்தநிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, 2025 டிசம்பர் 17ஆம் தேதி தென் தமிழகத்தில் ஒருசில பகுதிகளிலும், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து, டிசம்பர் 18ஆம் தேதி தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமனா மழை பெய்யக் கூடும்.
வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்
அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும், வட தமிழகம், புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து, டிசம்பர் 19ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக் கூடும் எனவும் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
மேலும், டிசம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் 21ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக குறையக் கூடும் என வானலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, இரண்டு நாட்களுக்கு (டிசம்பர் 17,18) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியம், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 முதல் 24 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், டிசம்பர் 17,18,19ஆம் தேதிகளில் தென் தமிழகம் கடலோர பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என வானிலை யைமம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், இந்த நாட்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
