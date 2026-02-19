English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: வங்கக் கடலில் 24 மணி நேரத்திற்குள் புதிய காற்றழுத்த  தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 19, 2026, 04:46 PM IST
  • 24 மணி நேரத்தில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
  • தென் மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்
  • சென்னையில் பனிமூட்டம் இருக்கும்

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது. டிசம்பர் மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே பனி நிலவி வருகிறது. ஜனவரி மாதம் தொடக்கத்தில் லேசாக மழை பெய்து வந்தாலும், அதன்பிறகு பெரிய அளவில் மழை பொழிவு என்பது இல்லை. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, பூமத்தியுரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்குச் சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் உருவாகக்கூடும்.  

எங்கெல்லாம் கனமழைக்கு வாய்ப்பு

பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 

பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி ழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஒரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகம்) மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடியுடன், மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஒரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகம்) மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடியுடன், மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 25ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே நேரத்தில், பிப்ரவரி 20, 21ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவக்கூடும். அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும். பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் எப்படி?

இன்று (19-02-2026): வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31–32 டிகிரி செல்சியஸும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22–23 டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கும்.

நாளை (20-02-2026): வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31–32 டிகிரி செல்சியஸும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23–24 டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க:  பிறப்பு சான்றிதழ்: குழந்தைகளின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? கடைசி தேதி இதுதான்

மேலும் படிக்க: தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather UpdateTamil Nadu rainsRain UpdateTamil Nadu IMD

